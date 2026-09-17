Salud, pensiones y combustibles, entre las partidas que elevaron el Presupuesto 2027: “El anterior había dejado por fuera algunas obligaciones”

Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron el monto del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, fijado en 634,9 billones de pesos. El incremento frente a la propuesta presupuestal inicial está relacionado con la incorporación de compromisos que, según Christian Quiñonez, exsubdirector de Fiscalización de la Dian y actual CEO de Clevertax Assessment, no habían sido incluidos en el cálculo anterior.

“El presupuesto anterior había dejado por fuera algunas obligaciones que el Gobierno sí tiene que pagar, puntualmente en temas de salud, pensiones, universidades públicas, las elecciones regionales y 9,6 billones de pesos destinados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles”, afirmó el experto.

El proyecto fue radicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el pasado 27 de agosto. La inclusión de estos compromisos hizo necesario aumentar el monto total planteado inicialmente, hasta llegar a los 634,9 billones de pesos aprobados por las comisiones económicas.

Quiñonez explicó que la decisión adoptada en esta etapa corresponde al monto máximo de recursos que podrá tener el presupuesto, mientras que la discusión sobre el contenido y la distribución de esos recursos continuará en el Congreso.

“Lo que hicieron las comisiones fue aprobar el techo máximo del presupuesto. Lo que se aprobó fue el monto máximo que tendrá el presupuesto de 2027”, señaló.

Con la aprobación del monto, el proyecto pasará a las plenarias del Congreso de la República, donde continuará la discusión del articulado y de la asignación de los recursos entre los distintos sectores y regiones del país.

El trámite legislativo establece que, si el Presupuesto General de la Nación no es aprobado antes del 20 de octubre, entrará a regir mediante decreto la propuesta presentada por el ministro de Hacienda.