She Is Global Forum reunió en Washington a mujeres líderes de América Latina

El 11 de septiembre se realizó en Georgetown University la primera edición del She Is Global Forum Las Américas 2026, bajo el concepto ‘Leading the Future of the Americas: Where Public Policy, Innovation, Capital, and Leadership Converge to Accelerate Women’s Impact’. El evento contó con cerca de 200 asistentes presenciales y más de 1.000 personas conectadas vía streaming.

La programación se desarrolló alrededor de cinco ejes: ‘Liderar, aprender, invertir, construir e inspirar’. En estos espacios participaron representantes de organismos multilaterales, sector privado, academia y organizaciones internacionales para abordar el papel de las mujeres en procesos de transformación de América Latina.

Uno de los encuentros centrales fue la conversación entre Nadia Murad, Premio Nobel de Paz 2018 y defensora de los derechos humanos; Nadia Sánchez, fundadora de She Is, y Alyse Nelson, presidenta y directora ejecutiva de Vital Voices Global Partnership, organización fundada por Hillary Clinton. Bajo el eje ‘Women, Leadership, Peace & Legacy’, las participantes hablaron sobre liderazgo, paz e incidencia internacional.

El foro también abordó políticas públicas, derechos humanos, inversión, economía del cuidado, innovación, emprendimiento y liderazgo femenino, con la participación de representantes como Felipe Rincón, VP Global Public Policy de Mastercard; Julia Braunmiller, Senior Private Sector Development Specialist de Women, Business and the Law del Banco Mundial, y Diana Rodríguez, Special Advisor on Gender & Diversity to the President del BID.

La actividad hizo parte de una agenda internacional de la Fundación She Is, que entre el 6 y el 12 de septiembre llevó a Washington a 35 mujeres líderes de nueve países de América Latina. La delegación sostuvo encuentros con instituciones como el Banco Mundial, Grupo BID, BID Invest, BID Lab, OEA, Mastercard, Milken Institute, Vital Voices y United Nations Foundation.

“Washington nos permitió poner a estas 35 mujeres frente a los actores que están definiendo buena parte de las decisiones que impactan a América Latina. Queríamos que esta experiencia se convirtiera en conexiones reales: nuevas alianzas, inversión, financiación y oportunidades para escalar los proyectos y las comunidades que representan. La apuesta era que regresaran con más herramientas y una red internacional que les permita llevar su impacto mucho más lejos”, afirmó Leidy Martínez, directora ejecutiva de la Fundación She Is.