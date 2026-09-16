Marca de moda colombiana llega a Estados Unidos con tienda en Miami y proyecta USD 11 millones en ingresos en 2026

Navissi, empresa fundada por los antioqueños Susana Díez, Juliana Díez y Carlos David Betancourt, prepara para este mes la apertura de su primera tienda en Estados Unidos, ubicada en Dadeland Mall, en Miami, Florida. La compañía estima que este establecimiento genere entre US$700.000 y US$1 millón durante su primer año de operación.

La llegada al mercado estadounidense hace parte de una estrategia que contempla el crecimiento de sus tiendas, el fortalecimiento del comercio electrónico y el social commerce, con canales como TikTok Shop, además de la posibilidad de incorporar franquicias en mercados estratégicos. A nivel global, la empresa proyecta cerrar 2026 con más de US$11 millones en ingresos.

La expansión se desarrolla junto con una estrategia de construcción de comunidad. A través de Mujeres con Propósito, Navissi ha llegado a más de 61.000 mujeres mediante conferencias, medios digitales y espacios de formación sobre identidad, sanidad, emprendimiento, salud mental, dones, talentos y propósito.

“Para nosotros, este crecimiento demuestra que una visión impulsada y sostenida por la fe puede trascender fronteras, llegar a mercados internacionales y construir una empresa con un impacto real. Desde el comienzo, Dios nos entregó un llamado y una responsabilidad que va más allá de construir una marca de moda: queremos seguir transformándonos para seguir creciendo sobre bases sólidas y continuar construyendo una comunidad y una cultura que reflejen cada vez mejor quienes somos en medio de todos nuestros desafíos”, afirman Juliana y Susana Díez, fundadoras de la compañía.

Los tres empresarios se acercaron a la industria de la moda a los 16 años, cuando trabajaron en la empresa familiar de Carlos David Betancourt. Cinco años después crearon Navissi. Actualmente, la firma cuenta con 19 tiendas en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Manizales y Montería, y espera alcanzar 21 puntos físicos al finalizar octubre.

Durante 2026, la compañía reporta un crecimiento superior al 35% y cuenta con más de 650 empleados directos e indirectos. Para la temporada de fin de año prevé aumentar en 60% su plantilla laboral.