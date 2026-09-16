Jovencoop, el programa de Coopidrogas que busca impulsar el relevo generacional

Coopidrogas fortalece su estrategia de relevo generacional a través de Jovencoop, su Cooperativa Pedagogica Juvenil, un programa que entre 2022 y 2025 ha registrado más de 1.200 participantes de jóvenes en actividades de formación en liderazgo, educación financiera, emprendimiento y cooperativismo.

La ‘Creator Economy’ gana terreno como alternativa laboral para jóvenes y mujeres

Actualmente, Jovencoop cuenta con 239 hijos y nietos de asociados activos, frente a los 174 que tenía en 2025, lo que representa un crecimiento de 37 % en un año. Bogotá concentra la mayor participación, con 79 jóvenes, mientras que el programa también tiene presencia en departamentos como Atlántico, Santander y Valle del Cauca.

Una de las iniciativas recientes fue la Maratón de Capacitación, que en 2024 reunió a 334 jóvenes alrededor de tres ejes: ABC del Cooperativismo, Finanzas para Jóvenes y Cooperativismo en Familia. Los participantes tienen entre 14 y 30 años, con un promedio de 23.

La crisis del empleo juvenil se vuelve global

Jovencoop nació en 2005 y entre 2016 y 2018 se consolidó como una cooperativa pedagógica juvenil con asamblea, consejo de administración y junta de vigilancia propios. Desde entonces, ha ampliado su formación hacia temas como liderazgo, desarrollo personal, emprendimiento e innovación.

Entre 2023 y 2024, Coopidrogas desarrolló cinco cartillas sobre empresa familiar y relevo generacional, además de un curso digital enfocado en preparar a los jóvenes para asumir nuevos roles dentro de los negocios familiares.