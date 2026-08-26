Gloria Figueroa, la maestra que recibió un colegio en crisis y lo convirtió en un referente en innovación educativa

Se abrió camino en un sector en el que los cargos directivos siguen ocupados mayoritariamente por hombres. Por eso su trayectoria se ha construido a partir de preparación constante, persistencia, innovación y resultados.

Cuando llegó a dirigir la Corporación Educativa San José de las Vegas, en Medellín, en 2019, no recibió un colegio, sino dos, que atendían a 1.900 estudiantes en un sector en crisis por la caída de las matrículas.

Como resultado de su gestión, los transformó en una sola institución para hombres y mujeres con 2.700 cupos cubiertos, el total de su capacidad, y un modelo enfocado en fortalecer estrategias de aprendizaje en los alumnos.

Gracias a su experiencia en educación virtual –había dirigido la creación de la Universidad Virtual de la Pontificia Bolivariana–, lideró durante la pandemia la transición del colegio hacia nuevos entornos de aprendizaje y lo posicionó como referente en transformación digital.

Este año, además, San José de las Vegas se convirtió en el primero del país y de Latinoamérica en obtener el Sello de Sostenibilidad Icontec ESG Verified Platino por sus prácticas en gestión ambiental, inclusión social, transparencia y gobernanza.

Con 33 años de experiencia, Figueroa dice que su propósito sigue siendo el mismo que la llevó a elegir la educación como opción: “Dedico mi vida a que los jóvenes que hoy están desesperanzados puedan encontrar un futuro posible”.