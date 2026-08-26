Terremoto deja a miles de niños sin escuela: la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación abre una campaña de donación

Colombia atraviesa una de las mayores crisis educativas de su historia reciente. Tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país el pasado 10 de agosto, miles de estudiantes han quedado sin un lugar seguro donde aprender. La 13.ª Cumbre Líderes por la Educación busca poner esta realidad en el centro del debate y convocar a la ciudadanía a donar libros, guías y útiles escolares.

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El sismo dejó un saldo devastador: 319 muertos, más de 4.500 heridos y 260 personas desaparecidas, según el reporte oficial actualizado al 20 de agosto. Pero además de la tragedia humana, el terremoto golpeó con fuerza la infraestructura educativa del país. El Ministerio de Educación confirmó que 811 instituciones educativas colapsaron por completo y cerca de 3.100 sufrieron daños estructurales, afectando aproximadamente 448.000 cupos escolares en todo el territorio nacional.

Una generación en riesgo de quedarse atrás

UNICEF ha señalado que más de 75.000 niños, niñas y adolescentes han visto interrumpido su proceso educativo. El organismo, que trabaja de la mano con el Ministerio de Educación colombiano, concentra su respuesta humanitaria en Chocó y Buenaventura, las zonas más golpeadas y donde la vulnerabilidad ya era alta antes del sismo por factores como la pobreza, el conflicto armado y el confinamiento de comunidades enteras. Allí se estima que cerca de 800 escuelas resultaron afectadas.

La tragedia también dejó víctimas fatales entre los propios estudiantes: seis niños murieron por el colapso de infraestructura escolar en los municipios de Calima El Darién y Yumbo, en el Valle del Cauca, un hecho que reabrió el debate sobre la vulnerabilidad estructural de buena parte de los colegios del país.

Cali y Pereira, entre la reconstrucción y la incertidumbre

En Cali, la Secretaría de Educación Distrital reportó 89 instituciones oficiales y 214 sedes con algún tipo de afectación. La entidad fijó el 24 de agosto como fecha para el regreso a clases, aunque no todas las sedes podrán operar de manera presencial, y el calendario académico se extenderá hasta el 4 de diciembre.

La situación es más crítica en Pereira, donde los 165 colegios públicos de la ciudad presentan daños. Cerca de 58.000 estudiantes permanecen sin clases mientras avanza la inspección técnica de 167 sedes; hasta la fecha, solo una fracción ha sido evaluada y algunas presentan riesgo de colapso. El regreso allí será progresivo y sede por sede, sin una fecha única para toda la ciudad.

La respuesta: tutores, recursos y un llamado a la solidaridad

Frente a este panorama, el Ministerio de Educación activó un “plan de choque” que contempla el despliegue de cerca de 6.000 tutores pedagógicos para acompañar a las comunidades educativas más afectadas y mecanismos flexibles de aprendizaje que eviten la pérdida del semestre académico. El Gobierno nacional redireccionó inicialmente 500.000 millones de pesos para la atención prioritaria de los planteles.

Colombia ya no puede seguir discutiendo solo cobertura: el diagnóstico del Comité de Expertos para la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación

En ese contexto nace el llamado de la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación: que ningún niño, adolescente o joven se quede sin educación por el terremoto. Durante dos días, el evento recibirá donaciones de libros, guías escolares, cuadernos y útiles escolares para que los estudiantes de las zonas afectadas puedan retomar su proceso de aprendizaje con los materiales que necesitan.

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