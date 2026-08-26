Intolerancia vial en Bogotá: motociclista se mete a la ciclorruta y reclama a biciusuario que le llamó la atención

Un nuevo caso de intolerancia fue registrado en los últimos días en la ciudad de Bogotá, luego de que un video de redes sociales mostrara a un motociclista transitando por una zona exclusiva para ciclistas.

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Los hechos se presentaron en la avenida Américas con carrera 69, en donde el conductor puso en riesgo a peatones y ciclistas que posteriormente comenzaron a reclamarle por invadir un espacio que está diseñado solamente para bicicletas.

El momento se puso mucho más tenso luego de que un biciusuario se detuviera para reprender al motociclista por sus actos. Tras esto, el piloto comenzó a insultar al ciclista para posteriormente retirarse de la zona.

No hay derecho a ser tan IRRESPONSABLE.



Motociclista con placa GYH70i que anda por la ciclorruta de la Avenida las Américas sin importarle nada.



Tiene que ser sancionado @SectorMovilidad.



👇🏼 pic.twitter.com/WfniWWKY4H — Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) August 25, 2026

Al mismo tiempo, ciudadanos que se encontraban en el sector comenzaban a buscar a las autoridades para que detuvieran al conductor.

El hecho ocurrido en la capital de Colombia derivó en una discusión en redes sociales, donde múltiples usuarios rechazaron las acciones cometidas por el motociclista.

Asimismo, varios funcionarios locales comentaron al respecto, entre ellos el presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amín, quien compartió en su cuenta de X las placas de la moto y le hizo un llamado a la Secretaría Distrital de Movilidad de sancionar al responsable: “No hay derecho a ser tan IRRESPONSABLE”.

Otro cabildante en pronunciarse fue Juan David Quintero, quien destacó el comportamiento que tuvieron los biciusuarios que se encontraron en la zona y cuestionó las acciones que ha tomado la Alcaldía en cuanto a la presencia de motociclistas en ciclorrutas.

“Bogotanos, así somos la mayoría, que quieren vivir en una ciudad con oportunidades y con una ciclo infraestructura adecuada, con transporte adecuado y respetando la ley. ¿Hasta cuándo la Alcaldía y Secretaría de Movilidad dejarán que los moteros hagan lo que quieran? Dejo la duda porque igual sigue sin contestarse…”, exclamó.

La invasión de motocicletas en las ciclorrutas de Bogotá

Durante los últimos meses, uno de los temas más debatidos en materia de seguridad vial ha sido la presencia de motocicletas en las vías exclusivas para ciclistas en la ciudad de Bogotá.

Muchos usuarios de este vehículo cruzan por estas zonas con el motivo de evadir los habituales tráficos y congestionamientos viales que se presentan en la ciudad. No obstante, la Alcaldía ha realizado operativos para evitar que estos hechos sigan aumentando.

El distrito reitera que los ciudadanos tienen los mecanismos para denunciar cuando una moto cruza por ciclorrutas, esto por medio de la Línea 123 o comentándoselo a las autoridades de tránsito más cercanas.

Asimismo, el distrito recuerda que cualquier motociclista que sea detenido cruzando por vías especiales para vehículos no autorizados recibirá una multa tipo D que equivale a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).