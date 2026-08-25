La nueva moto Kawasaki Ninja 100% eléctrica divide opiniones: estas son las críticas y opiniones a favor

El fabricante japonés Kawasaki reconfirmó el lanzamiento de la nueva versión de su motocicleta 100% eléctrica, la Ninja e-1 2027. Sin embargo, la propuesta le abrió las puertas a un nuevo e intenso debate, donde la compañía se enfrenta a señalamientos que involucran la falta de avances en autonomía y potencia, sumado a su precio.

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Las características de la moto ya están disponibles en el portal oficial de la marca Foto: Tomado de www.kawasaki-la.com - A.P.I.

Luego de que la marca confirmara la llegada de esta marca al mercado estadounidense para el próximo año, los expertos comenzaron a evaluar la nueva apuesta, en donde sorpresivamente hay muchas opiniones divididas.

Las especificaciones técnicas y el rendimiento urbano

Portales especializados en la industria, como la Revista Motor, critican el nuevo modelo principalmente porque conserva un diseño poco novedoso con una arquitectura ligera y el chasis de una deportiva de entrada, pero sus prestaciones del motor eléctrico continúan orientadas de forma estricta a la movilidad urbana. Además, resaltan los siguientes puntos:

Potencia limitada: Desarrolla apenas 12 caballos de fuerza (HP) continuos. Cuenta con la función e-boost , la cual entrega un pico temporal de velocidad máxima de hasta 65 mph (105 km/h) por un lapso no mayor a 15 segundos.

Desarrolla apenas 12 caballos de fuerza (HP) continuos. Cuenta con la función , la cual entrega un pico temporal de velocidad máxima de hasta 65 mph (105 km/h) por un lapso no mayor a 15 segundos. Modos de conducción: Incluye modo Eco (limitado a 37 mph / 60 km/h) y modo Road (hasta 52 mph / 83 km/h), además de una función Walk para facilitar las maniobras de estacionamiento hacia adelante y en reversa.

Incluye modo (limitado a 37 mph / 60 km/h) y modo (hasta 52 mph / 83 km/h), además de una función para facilitar las maniobras de estacionamiento hacia adelante y en reversa. Baterías extraíbles: Utiliza dos paquetes de baterías de litio desmontables, requiriendo 3,7 horas por batería para una recarga completa desde un tomacorriente convencional. Su autonomía ronda los 66 kilómetros por carga.

Su precio y puntos a favor

El mayor punto de controversia radica en su costo oficial de $7.899 dólares en el mercado internacional. Pues, según los expertos, comparando con la gama Ninja a gasolina, no se demuestra un avance en la máquina, pero sí en su precio.

Comparando con las otras referencias de esta misma línea, los expertos insisten en que sus sucesoras siguen siendo mucho más económicas, ofreciendo un mejor rendimiento.

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Ahora bien, distintos medios especializados coincidieron en que su mayor punto a favor es la operación silenciosa sin emisiones. Además, resaltaron otros puntos como el costo nulo de lubricantes o cambios de aceite.

En materia eléctrica, resaltaron la facilidad de recarga en casa mediante baterías extraíbles e instrumentación tecnológica TFT de 4.3 pulgadas.

Para los analistas automotrices, la Ninja e-1 se mantiene en el catálogo más como un laboratorio de tecnología urbana y un trámite de electrificación de marca que como una alternativa comercialmente atractiva frente a las motos de combustión.