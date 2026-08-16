Llantas para moto: las señales que no hay que ignorar antes de que sea demasiado tarde

Las llantas de una moto son vitales para la conducción del vehículo, ya que son el único punto de contacto entre este y el camino. De ellas dependen varios aspectos como el agarre, la estabilidad al frenar, el comportamiento en las curvas y especialmente la seguridad del piloto.

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Sin embargo, no todos los motociclistas que utilizan a diario una moto saben con exactitud cuándo es el momento indicado para cambiarlas, ya sea cuando se encuentran completamente lisas o cuando sufren un pinchazo.

Esto deriva en varias preocupaciones, ya que, si bien a simple vista una persona puede observar en un buen estado el neumático, es posible que este haya perdido gran parte de su capacidad para ofrecer agarre, especialmente si hay situación de lluvia o cuando se recorren carreteras con curvas.

Una llanta puede aparentar estar en buenas condiciones, pero presentar un desgaste que afecte su comportamiento en curvas y frenadas. Foto: Getty Images

Es por ello que entidades y marcas del sector automotor comparten con conductores los pasos que se deben tener en cuenta para saber cuándo es el momento indicado de cambiar las llantas de la moto.

¿Cómo saber cuándo hay que cambiar los neumáticos de una motocicleta?

De acuerdo con Auteco, no existe un número exacto de kilómetros que pueda indicar cuándo se debe llevar a cabo un cambio de llantas, ya que este depende del tipo de moto, el estilo de conducción, las condiciones de vías por las que transita, la presión de inflado y la calidad de llanta.

No obstante, hay algunas señales claras que indican que llegó el momento de cambiarlas. Por ejemplo, uno de ellos es el dibujo de la llanta de la moto, el cual es el diseño de surcos y bloques tallado en la banda de rodamiento.

Todas las llantas tienen unos indicadores que se encargan de mostrar el mínimo permitido del dibujo. En el momento en que la superficie de la llanta llega a este nivel, se disminuye la capacidad de evacuar el agua y así aumentar el riesgo de perder adherencia.

Otra forma de saber que se deben poner unos neumáticos nuevos es cuando estos presentan grietas, las cuales pueden aparecer en los costados o sobre la banda de rodamiento.

Si una llanta sufre alguna deformación a causa de un hueco o un andén, esto provoca que el caucho envejezca y que dé una razón más para cambiarlas.

Las grietas, deformaciones y el desgaste irregular son algunas de las señales que indican que una llanta de moto debe ser revisada o reemplazada. Foto: Getty Images

Finalmente, si la moto comienza a sentirse inestable cuando el conductor está realizando alguna curva o durante un frenado, una de las primeras piezas que deben ser revisadas son las llantas, ya que en varias ocasiones el problema no es la suspensión ni los frenos, sino un desgaste irregular del neumático.

¿Cómo hacer que las llantas de una moto duren más tiempo?

Auteco indica que la perduración de los neumáticos de una moto está relacionada con el estilo de conducción del piloto, por lo que tener un hábito permanente ayuda a que las llantas duren más de lo normal.

Dentro de las recomendaciones se encuentran las siguientes:

Mantener siempre la presión recomendada por el fabricante.

Evitar aceleraciones y frenadas bruscas.

No sobrecargar la motocicleta.

Revisar periódicamente la alineación cuando aplique.

Evitar circular constantemente por terrenos para los cuales la llanta no fue diseñada.

Revisar el estado de la suspensión, ya que una suspensión en mal estado acelera el desgaste.