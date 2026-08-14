ANI elimina cobro de peajes para algunos vehículos con ayuda humanitaria: esta es la lista

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que se mantiene el paso sin cobro de peaje para maquinaria amarilla y vehículos que transporten ayuda humanitaria en corredores viales afectados por la emergencia registrada en diferentes regiones del país.

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La medida busca facilitar el desplazamiento de los equipos necesarios para atender deslizamientos, daños en las vías y otras situaciones derivadas de la actividad sísmica y sus réplicas.

De acuerdo con la ANI, el paso libre exige previa articulación con las entidades encargadas de la atención de la emergencia. Por lo que no se trata de una exención general para cualquier conductor que transite por estos corredores con ayudas humanitarias.

¿Qué vehículos pueden pasar sin pagar?

La medida contempla dos tipos principales de vehículos:

Maquinaria amarilla destinada a las labores de atención de la emergencia.

destinada a las labores de atención de la emergencia. Vehículos que transporten ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.

La maquinaria amarilla permite la remoción de escombros en las ciudades afectadas. Foto: Agencia de Renovación del Territorio (ART).

La ANI explicó que los concesionarios han puesto sus capacidades a disposición de las autoridades para facilitar el ingreso de estos recursos y acelerar la respuesta a las comunidades afectadas.

La exención no corresponde a un beneficio para vehículos particulares, motocicletas, buses o camiones que simplemente estén transitando por estas carreteras.

Aunque la ANI establece que no se cobrará a los vehículos que lleven ayuda humanitaria, esto no implica que todos aquellos transeúntes que transporten mercados o diferentes tipos de ayudas no paguen. Esta es una excepción exclusiva para donaciones oficiales o que evidentemente solo transporten beneficios para las comunidades más afectadas por el terremoto.

Estos son los corredores donde aplica la medida

La ANI informó que el paso sin cobro se mantiene en los siguientes corredores:

Armenia–Pereira–Manizales

Pavas

San Bernardo del Viento

Tarapacá I

Tarapacá II

Circasia

Tercer Carril Bogotá–Girardot

Chusacá

Chinauta

Girardot–Ibagué–Cajamarca

Chicoral

Gualanday

Buga–Buenaventura

En este corredor se encuentra el peaje Loboguerrero.

Malla vial del Valle

Estambul

CIAT

Cerrito

Cencar

Mediacanoa

Paso de la Torre

Rozo

Villa Rica

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Ricardo Ayerbe, presidente de la ANI, explicó que la medida busca que la infraestructura vial contribuya a la atención de la emergencia.

“Esta medida busca facilitar y agilizar el ingreso de maquinaria, equipos y ayudas hacia las zonas que más lo necesitan, contribuyendo desde la infraestructura vial a la respuesta integral del Estado frente a la emergencia”.

La ANI reiteró que el paso sin cobro continuará mientras se mantenga la coordinación con las entidades responsables, con el objetivo de que la maquinaria y las ayudas lleguen de manera oportuna y segura a las comunidades afectadas.