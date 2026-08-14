Así estarán los terminales y la movilidad de Bogotá este puente festivo: ¿habrá pico y placa regional?

Luego de una semana difícil para los colombianos al vivir el desafortunado temblor más fuerte del país en los últimos años, llega el puente festivo de la Asunción de la Virgen que, tradicionalmente, es sinónimo de jornadas de dispersión y descanso para las familias capitalinas.

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Habrá plan éxodo

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció que para esta jornada de puente festivo, habilitará el habitual plan éxodo, que implicará el despliegue de 300 personas en vía, entre agentes civiles de tránsito, Grupo Guía y Policía de Tránsito, para monitorear los principales corredores de entrada y salida de Bogotá y atender posibles novedades que afecten la movilidad.

Entre las medidas anunciadas está el reversible de la carrera Séptima, que funcionará los domingos y lunes desde las 4:00 p. m., el cual consiste en cambiar y unificar todo el flujo vehicular en un único sentido norte-sur, desde la calle 245 hasta la calle 183, facilitando el ingreso de vehículos a la ciudad.

Uno de los puntos que más deben tener en cuenta los conductores será el lunes 17 de agosto, cuando estará vigente el pico y placa regional para todos los vehículos que ingresen a Bogotá por los nueve corredores habilitados.

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El pronóstico en las terminales

La Terminal de Transporte calcula que más de 231.000 viajeros utilizarán sus tres sedes durante el puente festivo. El mayor flujo se concentrará en las jornadas de salida, mientras la entidad mantiene disponible su operación para las personas que necesiten movilizarse hacia diferentes regiones del país.

Entre los destinos que concentran la demanda se encuentran Sogamoso, Girardot, Ibagué, Cali y Fusagasugá, según la información suministrada por la Terminal. Además, el punto de operación de Yomasa, en el suroriente de Bogotá, funcionará como alternativa para los viajeros que se dirijan hacia los Llanos.

Terminal de Transporte en la sede Salitre. Foto: SDM

Desde la Terminal, también se refirieron a las personas que vayan a viajar a las zonas más afectadas por el terremoto que vivió Colombia al inicio de la semana.

Específicamente, para quienes tengan previsto viajar hacia Pereira, Cali, Buenaventura, Manizales, Quibdó y otros municipios afectados por el terremoto, la Terminal recomienda verificar antes de salir el estado de las vías, las condiciones de movilidad y las recomendaciones de las autoridades, debido a que la prestación de cada servicio estará condicionada por las condiciones de seguridad de cada corredor vial.

Y, por último, a quienes opten por viajar en bus, la recomendación de la entidad es comprar los tiquetes únicamente en las taquillas oficiales o canales autorizados, evitar intermediarios y ofertas difundidas por redes sociales o WhatsApp y abordar los vehículos exclusivamente dentro de las instalaciones de la Terminal.