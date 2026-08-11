Muchos conductores colombianos perciben un aumento en el número de motocicletas que circulan por las calles y carreteras del país. Los datos de la Andi y Fenalco confirman que no se trata únicamente de una percepción: las cifras evidencian que el parque automotor de motocicletas efectivamente continúa en crecimiento.

Carros y motos seguirán bajo reglamentos actuales: Gobierno Petro posterga el cambio y estas son las razones

El más reciente informe citado reporta que en los primeros siete meses del año se registraron 787.182 motocicletas nuevas en Colombia, una cifra que representa un aumento de 30,69 % frente al mismo periodo de 2025.

En términos prácticos, son 184.876 motocicletas más que las registradas entre enero y julio del año pasado.

Julio marcó un récord

El comportamiento del mercado se hizo todavía más evidente durante julio. Ese mes se registraron 131.936 motocicletas nuevas, el mayor registro mensual de la serie presentada por Andi y Fenalco.

El más reciente informe citado reporta que en los primeros siete meses del año se registraron 787.182 motocicletas nuevas en Colombia. Foto: Mariano Vimos

La cifra también representa un crecimiento de 22,83 % frente a junio, cuando se habían registrado 107.412 unidades. Es decir, en apenas un mes se sumaron 24.524 registros adicionales.

Si la comparación se hace con julio de 2025, el crecimiento fue de 17,59 %, lo que confirma que el aumento no corresponde únicamente a una variación puntual entre junio y julio. Marca una tendencia evidente, mostrando un aumento en los registros de estos vehículos.

¿Qué marcas están vendiendo más y en qué ciudades?

El crecimiento también se refleja en la competencia entre fabricantes. En julio, Bajaj, Suzuki y Honda fueron las tres marcas con mayor número de registros de motocicletas nuevas. Bajaj ocupó el primer lugar, con una participación de 16,60 % del mercado durante ese mes.

Estos datos muestran que el aumento del mercado no está concentrado únicamente en una marca, sino que existe una fuerte demanda por diferentes alternativas de motocicletas.

Gobierno impone nuevas reglas para patinetas, bicis y monociclos eléctricos: estos son los cambios en Colombia

En cuanto a los departamentos donde se concentraron estos registros, las cifras de la Andi y Fenalco muestran que Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca lideraron el número de motocicletas nuevas registradas durante estos meses.

Mientras tanto, en términos municipales, Sabaneta, Funza y El Cerrito encabezaron el listado de registros. Para Andi y Fenalco, estos resultados reflejan la importancia que tiene la motocicleta no solo como medio de transporte, sino como herramienta de trabajo y actividad económica en diferentes regiones del país.

Este medio no solamente es usado en Colombia como una herramienta que permite transportar a las personas de un lugar a otro, pues de acuerdo con los registros, las motos son utilizadas por gran parte de los colombianos para generar sus propios ingresos con diversas fuentes de ingreso.