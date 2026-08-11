Las nuevas normas de seguridad para vehículos que no empiezan este mes, pero a las que deberá acostumbrarse una vez entren en vigencia

Para agosto de este año, los conductores de carros y motos debían acomodarse a nuevas normas que implementaban medidas para su día a día. Sin embargo, un cambio realizado en julio por el Ministerio de Transporte modificó el calendario y se aplazó la entrada en vigor de estas.

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Las nuevas reglas

El aplazamiento de la norma no implica su eliminación y, aunque esta medida fue tomada en julio, es importante que la ciudadanía conozca desde ahora cuáles serán sus nuevas responsabilidades, de manera que, cuando la medida entre en vigencia, no tome por sorpresa a los ciudadanos.

Será obligatorio el uso de cintas retrorreflectivas , elementos utilizados para aumentar la visibilidad de determinados vehículos, especialmente aquellos destinados al transporte de carga y pasajeros.

, elementos utilizados para aumentar la visibilidad de determinados vehículos, especialmente aquellos destinados al transporte de carga y pasajeros. Se regularán las llantas para motocicletas con requisitos técnicos relacionados con estos componentes fundamentales para la seguridad de los vehículos de dos ruedas.

con requisitos técnicos relacionados con estos componentes fundamentales para la seguridad de los vehículos de dos ruedas. Sistemas de frenado para vehículos automotores: establecerán otros requisitos técnicos que deberán cumplir los sistemas y componentes encargados de frenar y detener los vehículos.

establecerán otros requisitos técnicos que deberán cumplir los sistemas y componentes encargados de frenar y detener los vehículos. Acristalamientos de seguridad: nuevos requisitos técnicos que deberán demostrar los vidrios de seguridad destinados a vehículos automotores y remolques que sean fabricados, importados o comercializados en Colombia.

nuevos requisitos técnicos que deberán demostrar los vidrios de seguridad destinados a vehículos automotores y remolques que sean fabricados, importados o comercializados en Colombia. Sistemas de retención: se revisarán los sistemas de retención utilizados durante un accidente en repetidas ocasiones y serían causales de infracción en caso de que no estén al día.

¿Cuándo empieza a regir?

Las nuevas fechas de entrada en vigencia quedaron distribuidas entre agosto y octubre de 2027, mientras algunos requisitos específicos tendrán cronogramas que se extienden hasta 2028, 2029 y 2030.

MinTransporte explicó que este aplazamiento se debe a que la Agencia Nacional de Seguridad Vial adelanta un estudio que determinará cómo pueden coexistir dos referentes internacionales: los reglamentos de Naciones Unidas, desarrollados en el Foro WP.29, y los estándares estadounidenses FMVSS; por ende, se hizo el aplazamiento para el siguiente año.

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Así, las nuevas reglas entrarán en rigor con un mejor sustento teórico y en el marco de las exigencias internacionales.

Por el momento, no se ha puesto en duda ninguna de las nuevas implementaciones y significarían un nuevo conjunto de normativas que no eliminaría ninguna de las exigencias que en este momento rigen a los colombianos.

El Gobierno no está retirando estas exigencias de seguridad. Lo que hizo fue darles más tiempo a las autoridades y al sector automotor para preparar su implementación.