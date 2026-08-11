Gasolina, híbrido o eléctrico: la elección que define el mercado automotor en Colombia

Hoy en día, escoger un vehículo en Colombia no solamente depende de factores como diseño, precio o desempeño, sino que para muchos comienza entre escoger un carro con gasolina, híbrido o eléctrico.

Hito histórico en Colombia: vehículos híbridos y eléctricos casi alcanzan la mitad del mercado en el mes de julio

Estas preguntas comienzan a tener mucho más relevancia teniendo en cuenta lo que se vive hoy en día en el mercado.

Durante los meses entre enero y julio, se alcanzaron a vender 186.253 unidades nuevas en el país, siendo este el mejor acumulado para este periodo desde hace 12 años, de acuerdo a reportes por parte de la ANDI y Fenalco.

Adicionalmente, se vieron unas grandes transformaciones en el mercado para vehículos con energías sostenibles. En el transcurso de los primeros 7 meses, fueron matriculados 83.363 vehículos eléctricos e híbridos.

Esto significa que alrededor de 45 de cada 100 vehículos nuevos que fueron registrados en el país durante este año pertenecían a alguna clase de estas tecnologías.

Los vehículos eléctricos e híbridos han aumentado su participación dentro del mercado automotor colombiano. Foto: Getty Images

No obstante, el imponente crecimiento que estas unidades han tenido no significa que haya una tecnología que sea la ideal para todos los contrarios, sino que demuestra que cada vez existen consumidores que tienen necesidades cada vez más diversas y que la movilidad está evolucionando hacia un escenario en el que se juntan varias soluciones.

“La conversación ya no debería centrarse en cuál tecnología reemplazará a las demás, sino en cuál responde mejor a las necesidades de cada persona. Hay quienes recorren largas distancias todos los días, otros que utilizan el vehículo principalmente en ciudad y quienes buscan dar un primer paso hacia la electrificación. Hoy el verdadero valor está en ofrecer opciones para que cada cliente pueda elegir la movilidad que mejor se adapte a su estilo de vida”, comentó Juan Sebastián Rocha, director de estrategia, producto y precio de Autogermana.

¿Qué es lo que impulsa a escoger un carro con gasolina, híbrido o eléctrico?

La elección de escoger un carro en Colombia no solamente va de preferencias personales, sino también de otros factores como el uso del coche, la infraestructura que se encuentra disponible, los costos de operación y las prioridades de cada conductor.

Es por ello que entidades del sector automotor han ido implementando estrategias para ir promoviendo la transición a una movilidad sostenible, teniendo en cuenta que no todas las personas van al mismo ritmo.

El uso diario, las distancias recorridas y la infraestructura de carga son algunos de los factores que pueden influir en la elección de un vehículo. Foto: Getty Images

Uno de esos planes es conocido como “Power of Choice” por la parte de la marca BMW, en donde se ofrece un portafolio que integra coches de combustión, híbridos enchufables y 100% eléctricos, permitiendo que cada cliente pueda escoger la alternativa que esté mejor adaptada a su estilo de vida.

“Lo importante no es convencer a todos de tomar el mismo camino, sino ofrecer la libertad para elegir el que mejor responda a sus necesidades. Ese es el verdadero significado de Power of Choice”, agregó Rocha.

Si bien uno puede ver que hay una competencia entre tecnologías, la estrategia va mucho más allá de eso, ya que la acelerada adopción de vehículos híbridos y eléctricos demuestra que los consumidores están abiertos a nuevas formas de movilidad, pero que a la vez cuentan con opciones que se adapten a su realidad.