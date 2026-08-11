El decreto que dejó Petro antes de irse y que tiene molesto al gremio de taxis

Previo a su salida del Gobierno nacional, la administración Petro firmó el Decreto 1001 de 2026, el cual se encarga de modificar varias reglas que existen para el servicio público de transporte individual en Colombia.

Gremio de taxistas envía mensaje al presidente Abelardo De La Espriella: exigen reglas claras para su sector

El objetivo de esta nueva reglamentación es modernizar el sector de transporte y que responda a las necesidades actuales de los millones de taxistas en el país y de esta manera eliminar aquellas barreras que los han afectado por varios años.

Sin embargo, el gremio de taxistas ha emitido su rechazo ante el nuevo decreto que impuso el ahora expresidente de la república, viéndole múltiples falencias y que incluso no soluciona problemas anteriores.

En diálogo con SEMANA, Hugo Ospina, líder del gremio, comentó cómo es que algunas de las novedades que fueron implementadas en el más reciente decreto ya estaban contempladas en normas anteriores.

Asimismo, cuestionó la permanencia de requisitos que, de acuerdo con él, habían sido previamente eliminados por el Consejo de Estado.

Hugo Ospina, Foto: NICOLAS LINARES

Eso sí, Ospina reconoció como punto positivo uno de los cambios que fueron introducidos en la nueva regulación por parte de la entonces ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, siendo este la eliminación del Paz y Salvo.

Este es un certificado que era expedido por la empresa a la que estaba vinculado el coche y que demostraba que el conductor o el propietario no presentaba deudas pendientes por concepto del contrato de vinculación, administración o costos operativos.

“Es lo único que yo resalto de lo que la señora ministra acató en los comentarios que hicimos como organización sindical de eliminar el Paz y Salvo en Colombia”, comentó.

No obstante, Ospina cuestionó que este requisito hubiera existido en el país, afirmando que este certificado beneficiaba a algunos propietarios que se aprovechaban de varios taxistas del país.

Los puntos críticos del decreto

De acuerdo con el líder del gremio de taxistas, una de sus mayores preocupaciones está relacionada con la Planilla de Viaje Ocasional.

Dentro de lo establecido en el nuevo decreto, se informó que se eliminaban los costos del valor de esta planilla. No obstante, el líder gremial puso en duda esta afirmación, teniendo en cuenta que las empresas tienen que adquirirlo para realizar determinados servicios.

El gremio de taxistas expresó reparos frente a las nuevas reglas para el servicio público de transporte individual. Foto: Getty Images

“La ministra de Transporte dice que se eliminan los costos del valor de la Planilla Única de Viajes, pero resulta que cualquier empresa del país le va a comprar una planilla al Ministerio. El cobro se sigue haciendo porque ella no eliminó el cobro de la planilla de viajes en el mismo Ministerio de Transporte. Entonces yo pregunto: ¿para qué coloca que va a ser gratuita la planilla de viajes cuando ella la cobra?“, afirmó.

Ospina insistió en que, desde su punto de vista, se presenta una contradicción entre el anunciar que la planilla será gratuita y mantener un mecanismo por el cual las empresas la deben adquirir.

“¿A quién se la compro? Pues al Ministerio de Transporte, y el Ministerio me dice que es gratis, pero yo se la voy a comprar a ellos y me la cobra. Entonces, ¿cuál es la gratuidad? Que no engañen a la gente, que no nos tomen el pelo, que no nos crean tontos”, comentó.

Adicionalmente, el líder del gremio afirma que hay un punto más grave ante este hecho, el cual indica que desde el 2009 la planilla de viajes fue eliminada como un requisito en el país.

“El Consejo de Estado, desde el año 2009, eliminó la planilla de viajes como requisito en Colombia, la eliminó. ¿Y por qué la eliminó? Porque resulta que con ese Decreto 3366 del 2003, el Ministerio de Transporte ordenó que el que no tenga la planilla cuando salga de viaje o quede mal elaborada, la llene mal o le quede un espacio por llenar, el vehículo le será inmovilizado”, argumentó.

El dirigente gremial pidió al Gobierno revisar el Decreto 1001 de 2026 a la luz de las decisiones de las altas cortes. Foto: Raul Palacios/ El País

Para Ospina, establecer exigencias que son similares puede derivar en entrar en conflicto con decisiones fiscales, indicando que estarían “inmersos en un fraude a resolución judicial”.

Bajo ese mismo argumento, el líder del gremio de los taxistas hizo referencia al artículo 243 de la Constitución Política.

“El artículo 243 les dice a todas las autoridades en Colombia: no pueden reproducir leyes y normas que fueron declaradas nulas por el Consejo de Estado. Y el mismo procurador general de la nación le sacó un comunicado a todas las autoridades este mismo año y les dijo: ustedes no pueden desacatar las órdenes de los tribunales y altas cortes, en una reunión que se sostuvo en la Procuraduría. Pero allá en el Ministerio no pasa ni pasó nunca nada. Lo único que prevaleció en el Ministerio de Transporte fue proferir actos contrarios al ordenamiento legal y jurídico”, afirmó.

La crítica al gobierno Petro

Los cuestionamientos de Hugo Ospina también se extendieron a la gestión del sector de transporte durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Para el líder del gremio, durante la anterior administración se registraron varias dificultades para los conductores de transporte público, especialmente aquellas vinculadas con las inmovilizaciones de taxis por la tarjeta de control.

Hugo Ospina recordó las dificultades que, según su versión, enfrentaron los taxistas durante el gobierno de Gustavo Petro. Foto: Getty Images

Según su relato, se mantuvo una reunión con Petro el 23 de octubre de 2023, en donde se comentó sobre las dificultades en el sector y le presentó el fallo relacionado con estas actuaciones.

Ospina afirmó que, posteriormente, el ahora expresidente le pidió al Ministerio de Transporte buscar una solución.

Según su versión, se habían impartido instrucciones a alcaldes y secretarías de tránsito y movilidad para que se abstuvieran de inmovilizar vehículos por la tarjeta de control.

No obstante, el dirigente comentó que estas medidas finalmente no fueron acatadas, lo que derivó en acciones de bloqueos por parte de taxistas.

“¿Usted cree que las autoridades hicieron caso de eso? Nos siguieron inmovilizando. ¿Qué nos tocó hacer? Bloquear el aeropuerto El Dorado. Entonces ahí sí decían: “Ese señor Ospina es un gamín, ese tipo es grotesco, tapó el aeropuerto”. Pero nadie nos preguntó: ‘Oye, ¿por qué están parando?’”, afirmó.

Eso sí, en medio de sus críticas, Ospina hizo una excepción con el exministro de Transporte Guillermo Reyes, de la cual destacó la comunicación que este mantuvo con el gremio.

“Yo llegué a llamarlo incluso un día a la una de la mañana. Es de Buenaventura. Y a la una de la mañana el tipo nos contestó. Un tipo hecho para el servicio público”, relató.

El entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, conversando con Hugo Ospina, lider del gremio de taxistas. Foto: Ministerio de Transporte.

Sin embargo, el dirigente criticó la salida de Reyes del ministerio para su posterior nombramiento como embajador del país en Suecia, indicando que la gestión de quienes ocuparon el cargo después de él fue un total desastre.

Finalmente, el líder de los gremios hizo un llamado al actual presidente Abelardo De La Espriella para revisar el contenido del decreto y tener en cuenta las decisiones que fueron establecidas en las altas cortes.

“Decirle al presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, que él es abogado y que él dijo que iba a hacer respetar la Constitución y la ley y las sentencias de la honorable Corte Constitucional y altas cortes”, manifestó.