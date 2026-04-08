“Mañana estará bloqueada toda la ciudad”: Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas en Bogotá

En la noche de este miércoles, 8 de abril, se desató un enfrentamiento entre taxistas que trabajan en el Aeropuerto El Dorado y La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

Con respecto a las manifestaciones, uno de los líderes del gremio, Hugo Ospina, reveló en diálogo con SEMANA el porqué de estos plantones.

“Al parecer, Taxi Imperial tenía el contrato y se lo cedió a American Visa y les cambiaron el juego a los taxistas. Pero es a la brava, o sea, no es concertado; el que quiera, bien; si no, se jodió. Ellos van a poner tarifas y de todo lo que cobren los taxistas tienen que darles el 15% de lo que produzcan”, enfatizó.

Hugo Ospina, Foto: NICOLAS LINARES

Igualmente, explicó que van a fijar tarifas sin importar que la Secretaría de Movilidad y el alcalde de Bogotá son quienes tienen la autoridad para poder hacer este tipo de cambios y que siempre se han regido por lo que marque el taxímetro.

En video: imágenes del caos en El Dorado por enfrentamientos entre taxistas y Policía

Después de dialogar con los líderes taxistas, Ospina le advirtió al alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, que tenían pensado bloquear toda la ciudad en apoyo a los conductores del aeropuerto, pero fue puntual en que él no está convocando las protestas.

“Se van a reunir varios gremios a favor del aeropuerto y mañana estará bloqueada toda la ciudad. Señor alcalde, se puede estar complicando lo del aeropuerto; se está planteando un paro fuerte para mañana en la madrugada”, le dijo Ospina al alcalde.

Igualmente, compartió un video de Jorge Enrique Moreno, quien hace parte de la Fundación Distrital de Taxistas y quien calificó como “preocupante” la situación.

Hugo Ospina habló de los paseos millonarios y el supuesto 60% de taxistas con antecedentes judiciales

Ospina, también presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis, se pronunció contundentemente ante las últimas declaraciones del secretario de Seguridad, César Restrepo, donde aseguró que de 500 taxistas el 60 % tenían antecedentes.

“Eso es una falsa alarma; el 60% de ellos no tienen antecedentes penales, no es cierto porque lo que hicieron los empresarios de compañías de taxis fue enviar unas hojas de vida de futuros taxistas al Gaula y la secretaría para revisar los antecedentes”, explicó.

Ospina fue enfático en una posible violación de información confidencial y que, por ende, ya fue radicada una petición.

Por otra parte, también explicó lo que estaría sucediendo con los paseos millonarios en la ciudad: “En el 90 % de los casos, el taxista subarrienda el taxi sin permiso de la empresa que prestó el carro; y es un tercero quien comete el delito”, precisó.