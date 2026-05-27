El Dorado se blinda para el Mundial 2026: conozca las nuevas disposiciones que tendrá la terminal aérea

A pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá puso en marcha una serie de adecuaciones en sus zonas migratorias con las que busca responder al incremento de pasajeros que viajarán hacia Canadá, México y Estados Unidos durante la temporada del torneo.

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Las obras, ejecutadas por la concesionaria Opain, incluyeron ampliaciones de infraestructura, incorporación de tecnología biométrica y reorganización de los flujos de atención para agilizar tanto el ingreso como la salida de viajeros del país.

Miles de personas viajarán al certamen internacional. Foto: NurPhoto via Getty Images

Según las proyecciones de la terminal aérea, entre el 1 de junio y el 31 de julio se movilizarán hacia destinos internacionales cerca de 2,8 millones de pasajeros, una de las temporadas de mayor tráfico del año para el aeropuerto más importante de Colombia y el segundo con mayor movimiento de pasajeros en Suramérica.

Para responder a esa demanda, se destinaron más de $18.608 millones a la modernización de la zona de inmigración y otros $3.800 millones a la reconfiguración del área de emigración.

Durante un recorrido por las instalaciones, la vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI, Milena Jiménez, destacó que las intervenciones permitirán mejorar la capacidad operativa y reducir los tiempos de atención migratoria.

“Esta ampliación de la infraestructura, sumada a la reconfiguración y adquisición tecnológica de nuevos módulos de migración biométrica, permitirá que el ingreso y salida al país sea más ágil”, afirmó la funcionaria.

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Las adecuaciones permitieron aumentar en un 33 % el área destinada a inmigración, que pasó de 1.624 a 2.162 metros cuadrados. En ese espacio ahora operarán 33 mostradores de atención y 29 módulos Biomig, para un total de 62 puntos de control migratorio.

El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá será el punto de partida de miles de viajeros. Foto: Invest in Bogotá.

Además, fue construida una nueva sede de 187 metros cuadrados para el Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM), equipada con sistemas de videovigilancia, detección de incendios, video wall y soporte tecnológico.

En la zona de salida del país también se realizaron cambios operativos. El aeropuerto ahora cuenta con 20 módulos Biomig, 37 puestos de Migración Colombia, dos módulos automáticos y 15 dispositivos Veripax, dos de ellos habilitados para personas con movilidad reducida.

Las obras incluyeron igualmente nuevas pantallas de información y sistemas de orientación para organizar filas y mejorar la circulación de pasajeros dentro de la terminal.