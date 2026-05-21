Nuevos buses para el aeropuerto El Dorado: así funciona la ruta gratuita

El Aeropuerto Internacional El Dorado celebró la renovación de una flotilla de buses clave para su funcionamiento. Destacó los horarios y detalles claves del funcionamiento que está a disposición de la ciudadanía sin ningún costo: es totalmente gratuito.

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Se trata del servicio de ruta satélite, que ya existe, y conecta la Terminal 1, la Terminal 2 y la Terminal de Carga de El Dorado. Con la renovación de esta flotilla de nuevos buses 100 % eléctricos, el aeropuerto se posiciona, brindando una operación, según ellos, más sostenible.

El aeropuerto explica cómo funciona este servicio para los usuarios de la terminal aérea:

Transporte gratuito entre terminales

Conexión entre Terminal 1, Terminal 2 y Terminal de Carga

Frecuencia de paso aproximada cada 15 minutos

Una experiencia de traslado más cómoda y sostenible.

Aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Foto: Invest in Bogotá.

Este servicio les permite a los viajeros, acompañantes y colaboradores movilizarse de manera práctica, cómoda y eficiente entre las diferentes terminales del aeropuerto.

De acuerdo con El Dorado, esta incorporación de vehículos eléctricos mejora la experiencia de los usuarios, mientras que brinda una oportunidad amigable con el medio ambiente; al ofrecer una flotilla totalmente eléctrica, se beneficiaría a la naturaleza.

Sin embargo, expertos tienen opiniones encontradas acerca del beneficio que traen esta clase de vehículos al medio ambiente.

Impacto de los vehículos eléctricos en el medioambiente

El beneficio principal para el medioambiente con esta nueva gama automotriz es la reducción de emisiones directas de dióxido de carbono (CO2), en comparación con los vehículos de combustión.

Los eléctricos no expulsan gases por el tubo de escape, lo que ayuda a disminuir la contaminación atmosférica en ciudades altamente congestionadas como Bogotá.

La International Energy Agency (IEA) explica que la expansión de la movilidad eléctrica es clave para reducir emisiones del sector transporte, responsable de una parte significativa de gases de efecto invernadero a nivel global.

La nueva flotilla en El Dorado solo incluye buses eléctricos. Foto: Aeropuerto El Dorado - API

Además, diferentes entidades internacionales, como las Naciones Unidas, promueven esta incorporación en el mercado de cara a la disminución del uso de combustibles fósiles, ya que en zonas urbanas puede tener efectos positivos sobre la salud pública.

Expertos en salud ambiental señalan que los vehículos eléctricos también ayudan a reducir partículas contaminantes asociadas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Sin embargo, a nivel mundial se cuestionan aspectos como la minería necesaria para fabricar baterías de litio (tecnología con la que funcionan estas energías), ya que requieren litio, cobalto, níquel y grafito, lo que puede provocar:

Deforestación

Consumo intensivo de agua

Contaminación de suelos

Conflictos sociales en zonas mineras.

A pesar de esto, la incorporación de esta tecnología en el mercado colombiano ha tenido una respuesta positiva por parte de los consumidores, a la espera de nuevas estrategias gubernamentales que dispongan, entre otras, más puntos de carga.