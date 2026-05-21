¿Hará un viaje largo? Así puede aprovechar al máximo el almacenamiento del carro

Los conductores que viajan en familia, con seres queridos o demás pasajeros en sus vehículos, pueden encontrar problemas a la hora de organizar el equipaje en el carro.

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Por esta razón, Kia creó una guía con consejos útiles para ayudar a aquellos que les gusta viajar por tierra y necesitan organizar el espacio del auto. Lo primero es planificar el itinerario de manera inteligente.

Además, es importante priorizar los objetos imprescindibles, que realmente serán usados durante el paseo. Muchas personas sienten empacar de más, solo por tener su propio auto.

Para mejorar la organización, Kia recomienda realizar una lista de elementos irremplazables como ropa, comida o artículos de higiene personal. El listado debe ser realizado después de contestar estas preguntas:

¿Cuántas personas viajarán?, ¿son niños, adolescentes o adultos? ¿Van mascotas?

¿Cuántas maletas o bolsos de viaje necesitará cada persona?

¿Cómo es el clima del lugar al que viajarás?

¿Cuánto tiempo tomará el trayecto a destino y cuántos días planea quedarse en el sitio?

¿Realizarán actividades que necesiten equipamiento deportivo como tablas de surf o bastones de senderismo?

Para los viajes, es recomendable planificar el recorrido de antemano y conocer la duración de los trayectos. Foto: Getty Images

Si hay niños pequeños, Kia recuerda que se necesitan maletas adicionales para pañales, biberones y juguetes. Adicional a esto, el vehículo debe llevar sillas infantiles que normalmente toman bastante espacio.

¿Cómo utilizar el espacio?

Kia explica que lo más importante es aprovechar al máximo la maletera para mayor comodidad de los pasajeros. Para ello, es necesario ubicar el equipaje de manera estratégica.

Una de las estrategias es utilizar bolsas o cajas de almacenamiento en vez de maletas para llevar ropa y mantas. En algunos casos, se pueden utilizar bolsas de compresión para reducir el volumen.

“Para llevar los artículos más ligeros y pequeños, aconsejamos emplear cajas organizadoras con divisiones. Los contenedores apilables también pueden servir para agrupar ollas y sartenes, bebidas y menaje resistente; de esta manera, no se desplazarán durante el viaje”, agregó Kia.

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Una vez esté todo equipado, es hora de acomodarlo en la maletera. Los objetos más pesados deben ir abajo y los livianos encima para distribuir el peso de forma eficiente.

Dentro del carro, los pasajeros pueden llevar sus bolsos personales en sus respectivos asientos o debajo. Esto asegura mayor espacio en el baúl y permite que tengan a la mano elementos esenciales como medicamentos, cargadores o snacks.

El espacio exterior puede ser aprovechado con barras de techo para llevar bicicletas o pertenencias voluminosas. Una vez esté acomodado, es imprescindible mantener el orden durante el viaje con reglas y bolsas designadas para la basura.