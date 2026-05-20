¿Cuáles son las alertas para identificar que la bomba de gasolina presenta fallas? Esto dicen expertos

En el mundo automotor, siempre se presentan fallas mecánicas que a la simple vista son difíciles de ver, o existen aquellas que presentan pequeñas advertencias que posteriormente pueden convertirse en problemas mayores.

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Esto existe con la bomba de gasolina en los carros. De acuerdo con la empresa importadora y comercializadora de autopartes, DFL, este elemento es el encargado de suministrar el combustible desde el tanque hasta el inyector para así poder encender el motor del vehículo.

Si durante este proceso la bomba comienza a transmitir alguna falla, esto indicará varios problemas para el desarrollo del vehículo y que a un futuro pueden presentar mayores inconvenientes; es ante ello que es importante reconocer las señales de alertas para evitar estos casos

¿Cuáles son los síntomas que indican una falla de la bomba de gasolina?

De acuerdo con DFL, existen una serie de elementos que contribuyen a la falla de la bomba de combustible.

Una de ellas se encuentra en el estilo de conducción por parte del conductor, ya que si se presentan cambios frecuentes de marcha, constantes aceleraciones y frenados bruscos, estos terminan generando una tensión constante en el sistema de combustible del carro, aumentando el desgaste.

Otro elemento importante es el nivel bajo de gasolina en el vehículo, ya que si presenta estos índices, la bomba tendrá que realizar mayor esfuerzo para poder suministrar combustible al motor, incrementando el desgaste.

Un bajo nivel de combustible puede acelerar el desgaste de la bomba de gasolina del carro. Foto: Getty Images

Incluso, si la gasolina comienza a tener alguna impureza, pueden terminar afectando el filtro de combustible.

La existencia de un cableado defectuoso también daña la bomba de gasolina; esto ocurre si el carro presenta fusibles quemados, picos de energías o tiene una batería débil. Si el vehículo persiste con un sistema eléctrico defectuoso, terminará generando fallas en el motor.

¿Cuáles son las maneras de prevenir una falla en la bomba de combustible?

Existen varias medidas preventivas que pueden ayudar a que la bomba de gasolina perdure más.

Una de ellas es mantener el tanque de gasolina por encima de la mitad, ya que el tener los niveles demasiado bajos provoca fallas prematuras. Por eso, se recomienda que las personas conduzcan con el tanque a la mitad o por lo menos a un cuarto de su capacidad.

Realizar mantenimiento preventivo ayuda a prolongar la vida útil de la bomba de gasolina. Foto: Getty Images

Otro aspecto a tener en cuenta es el reemplazo del filtro obstruido, ya que estos terminan bloqueados por residuos con el tiempo. Se aconseja realizar el reemplazo de filtros de manera regular para así permitir que la bomba de gasolina genere más presión para suministrar el combustible.

También se recomienda realizar una revisión por medio de un mecánico profesional, al ser esencial para poder identificar las condiciones en las que se encuentra la bomba de gasolina.

Finalmente, es aconsejable tomar como medida el reemplazo de la bomba de combustible, ya que si esta se encuentra demasiado dañada, lo preferible es cambiarla.