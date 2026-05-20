Cinco señales de que la transmisión automática de un carro está dañada

Los carros automáticos se han popularizado en las últimas décadas. Incluso, existen marcas y modelos modernos que solo vienen con este tipo de transmisión.

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A pesar de su demanda, muchos conductores desconocen su funcionamiento y las señales de alerta. La empresa surcoreana Kia explicó cuáles son las fallas más comunes en una caja mecánica.

Inconvenientes en la transmisión pueden causar que el carro no trabaje de manera correcta e incluso que no pueda arrancar. Por esa razón, la recomendación general es revisar con frecuencia y asegurarse de su desempeño.

El primer síntoma de una transmisión automática dañada, según Kia, es la falta de respuesta. Si el carro no cambia de marcha o vacila, significa que debe ser revisada. Este problema puede ser de tipo eléctrico, hidráulico o mecánico y es común cuando el carro se demora en cambiar de Drive a Park.

“La falta de respuesta podría deberse a un problema con el fluido de transmisión (ATF); si está degradado o espeso, es mejor renovarlo. También podría estar relacionado con la computadora automotriz”, señaló Kia.

En este caso se recomienda desconectar la batería durante 30 minutos y reiniciarla. Si el problema continúa, es necesario llevarlo a un taller experto.

La segunda señal son los sonidos extraños, específicamente aquellos que no son comunes del carro. Una alerta en específico son ruidos de zumbido, lloriqueo o chasquido que pueden indicar fallas en alguna de las piezas o rodamientos de la transmisión. De igual manera, pueden ser causados por el sistema de escape o el eje de transmisión.

Manejar con una transmisión dañada puede generar riesgos en la vía. Foto: Getty Images

Más señales de problemas

Una fuga de líquidos como el fluido de transmisión causa que la caja automática falle. Sin uno de ellos, se pierde la lubricación de los componentes que reducen la fricción y se sobrecalienta el motor.

Una de las señales de fuga es una piscina de líquido rojo brillante debajo del carro. En ese caso, el carro debe ser llevado a un taller antes de que cause una falla interna difícil de solucionar.

Si el problema es la junta de la bandeja, el vehículo podrá ser arreglado rápidamente con un lavado a la transmisión. Otro síntoma de daños es el olor a quemado.

Esto sucede porque la transmisión se sobrecalienta por residuos de embrague o componentes metálicos rotos. Por lo general, se manifiesta cuando el líquido no se ha reparado en mucho tiempo.

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“Una vez que el fluido se quema, pierde su capacidad para administrar el calor, lubricar las piezas y cambiar de marcha hidráulicamente. Esto puede llevar a una falla catastrófica en el sistema”, agregó Kia.

La empresa recomienda a los conductores que no esperen hasta que el carro no se ponga en marcha para revisar la transmisión. Un filtro obstruido, un mal posicionamiento del cable de cambio o un enlace del embrague defectuoso pueden causar problemas si no son revisados a tiempo.