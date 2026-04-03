Así puede ser un testigo más de la historia: Siga el trayecto del viaje a la Luna de Artemis II en video

La humanidad vuelve a mirar a la Luna con una misión que marca un antes y un después en la exploración espacial. La NASA lanzó Artemis II con tripulación a bordo, reabriendo el camino hacia el satélite natural por primera vez desde 1972.

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Lo más llamativo es que cualquier persona puede seguir cada momento en tiempo real, con audio y video directo desde la nave.

Un despegue histórico que se puede ver en vivo

El cohete de la misión Artemis II despegó desde el Centro Espacial Kennedy en una jornada que reunió a miles de espectadores en zonas cercanas como Cocoa Beach. El lanzamiento no solo marcó un hito tecnológico, sino también un momento de conexión global gracias a su transmisión en vivo.

Video en vivo Artemis II

Desde el inicio del viaje, la agencia espacial habilitó una cobertura continua a través de plataformas como YouTube, donde se pueden escuchar las conversaciones entre astronautas y el equipo en tierra, además de observar imágenes desde el interior de la nave cuando las cámaras están activas.

El objetivo: probar la nave que llevará humanos más lejos

El propósito central de Artemis II es poner a prueba todos los sistemas de la nave Orión en condiciones reales. A bordo viajan cuatro astronautas —tres estadounidenses y un canadiense— que evaluarán el desempeño del vehículo durante todo el recorrido.

La misión también representa el primer vuelo tripulado del poderoso cohete Space Launch System, diseñado para transportar cargas y tripulación más allá de la órbita terrestre. Todo esto hace parte del programa Artemis, que busca establecer una presencia sostenible en la Luna.

Una carrera global y una mirada hacia Marte

Artemis II es la continuación de Artemis I, que en 2022 probó la nave sin tripulación. Ahora, el objetivo es avanzar hacia misiones más complejas, incluyendo un eventual alunizaje cerca del polo sur lunar previsto para 2028.

El cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion. Foto: Anadolu via AFP

Más allá de la Luna, la NASA apunta a un objetivo aún mayor: llevar humanos a Marte en las próximas décadas. En este contexto, la agencia también busca mantenerse competitiva frente a otros actores globales como China, que planea misiones tripuladas hacia la superficie lunar hacia finales de 2030.

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Una misión sin alunizaje, pero con grandes desafíos

Aunque Artemis II no contempla un aterrizaje en la superficie lunar, sí será una prueba crucial. Durante los 10 días que durará el vuelo, los astronautas pondrán a prueba los sistemas de navegación, soporte vital y comunicación.

Este viaje llevará a la tripulación a una distancia aproximada de 406.000 kilómetros de la Tierra, convirtiéndose en una de las travesías humanas más lejanas jamás realizadas.

*Con información de DW.