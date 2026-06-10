Artemis III: así será la histórica misión con la que la NASA prepara el regreso humano a la superficie lunar

La NASA presentó esta semana la misión Artemis III, una operación que pondrá a prueba el acoplamiento de la nave espacial Orion con dos módulos de aterrizaje lunar en órbita baja terrestre, como parte de los preparativos para el regreso de la humanidad a la superficie de la Luna.

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“Cuatro astronautas. Tres lanzamientos. Dos acoplamientos. Un amerizaje”, resumió la NASA sobre Artemis III, cuyo lanzamiento está previsto para 2027 y que servirá como antesala de Artemis IV, la primera misión tripulada al Polo Sur lunar, programada para 2028.

Durante Artemis III, el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) llevará la nave Orion y a su tripulación desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, hasta la órbita terrestre baja.

Una vez allí y tras las verificaciones de los sistemas de Orion, la nave demostrará por primera vez sus capacidades de encuentro y acoplamiento con versiones de prueba de los sistemas comerciales de aterrizaje humano desarrollados por Blue Origin y SpaceX.

La tripulación estará integrada por el astronauta de la NASA Randy Bresnik, quien será el comandante; el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Luca Parmitano, como piloto; además de los astronautas de la NASA Andre Douglas y Frank Rubio, ambos especialistas de misión. Bob Hines será el suplente de la misión.

Se trata de la primera vez que un astronauta europeo participa en una misión Artemis. Los tripulantes comenzarán de inmediato su entrenamiento en los sistemas de Orion y colaborarán en el desarrollo y las operaciones de prueba de los módulos de aterrizaje de Blue Origin y SpaceX.

La misión contará con cuatro astronautas y marcará un hecho histórico. Foto: AFP

La experiencia de la tripulación

Esta será la tercera misión espacial de Randy Bresnik. En 2009 viajó a la Estación Espacial Internacional a bordo del transbordador Atlantis en la misión STS-129. Más adelante volvió al laboratorio orbital en la nave Soyuz MS-05, desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, donde participó como ingeniero de vuelo en la Expedición 52 y posteriormente comandó la Expedición 53.

Desde 2018, Bresnik trabaja como asistente del jefe de la Oficina de Astronautas para asuntos de exploración, supervisando el desarrollo y las pruebas de los sistemas que serán utilizados en las misiones Artemis.

Para Luca Parmitano también será su tercer vuelo espacial. El astronauta italiano fue seleccionado por la ESA en 2009 y realizó su primera misión de larga duración a la Estación Espacial Internacional en 2013, viajando a bordo de una nave Soyuz desde Baikonur.

Regresó al espacio en 2019 en la misión Soyuz MS-13, donde se convirtió en el tercer europeo y el primer italiano en comandar la estación espacial durante la Expedición 61.

Artemis III probará por primera vez el acoplamiento de la nave Orion con módulos de aterrizaje lunar desarrollados por Blue Origin y SpaceX. Foto: Getty Images

En el caso de Frank Rubio, Artemis III representará su segundo viaje espacial. El astronauta despegó hacia la estación espacial en septiembre de 2022 a bordo de la Soyuz MS-22 y regresó un año después, estableciendo el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por un astronauta estadounidense, con 371 días en órbita.

Andre Douglas, por su parte, realizará su primer vuelo espacial. Fue seleccionado por la NASA en la promoción de astronautas de 2021 y anteriormente participó como miembro suplente y de apoyo de cierre en la misión Artemis II.

Mientras tanto, Bob Hines se entrenará junto a la tripulación principal y podrá integrarse a la misión en caso de que alguno de los astronautas titulares no pueda participar.

*Con información de Europa Press.