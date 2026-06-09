“Fue inesperado”: Luca Parmitano, astronauta sobreviviente y que ahora pilotará Artemis III

Luca Parmitano, piloto de la misión Artemis III que probará dos módulos lunares cerca de la Tierra en 2027, aseguró sentirse honrado por la responsabilidad de operar la nave y destacó que espera llevar a bordo no solo a la tripulación, sino también un poco de la cultura de su país a través de la gastronomía italiana.

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“Si no recuerdo mal, en Artemis II también tenían una crema de chocolate italiana muy famosa. Así que sí espero que aparezca algo italiano en el menú, y ni siquiera tengo que mencionarlo porque la comida italiana es un tesoro de la UNESCO. Todo el mundo quiere algo de comida italiana”, dijo este martes a la AFP.

De sobrevivir a una emergencia espacial a pilotar Artemis III

Antes de convertirse en una de las figuras clave de Artemis III, Parmitano construyó una extensa trayectoria en el ámbito aeroespacial. Fue piloto de pruebas de la Fuerza Aérea Italiana antes de ascender al rango de coronel y, posteriormente, fue seleccionado como astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) en 2009.

Antes de Artemis III, el astronauta italiano acumuló años de servicio en la Fuerza Aérea y la ESA. Foto: Getty Images

A lo largo de su carrera completó dos misiones en la Estación Espacial Internacional y participó en complejas caminatas espaciales. Una de ellas estuvo cerca de convertirse en tragedia cuando su casco comenzó a llenarse de agua debido a una falla en el sistema de refrigeración de su traje, una situación que puso en riesgo su vida y que lo convirtió en protagonista de uno de los incidentes más recordados de la exploración espacial reciente.

Una misión compleja asumida con humildad

En Artemis III, Parmitano desempeñará el papel de piloto principal de la nave, una responsabilidad que compartirá con el comandante Randy Bresnik.

“Ambos somos pilotos de prueba, y la nave espacial necesita una tripulación de dos personas para operar. Así que compartimos las responsabilidades. Y esto es válido para cualquier nave espacial con un comandante y un piloto”, detalló.

El astronauta italiano reconoció que su nombramiento fue una sorpresa y afirmó que afronta el reto con responsabilidad.

“Me siento honrado de haber sido elegido para este puesto. Fue inesperado porque no sabía que estaba entre los candidatos. Me siento muy honrado, pero también muy humilde ante la tarea que tenemos por delante. Es una misión muy compleja”, explicó.

El astronauta italiano aseguró que afronta con humildad una misión que considera especialmente compleja. Foto: AFP

Parmitano, de 49 años y padre de dos hijas, aseguró que espera “con ilusión los retos” que plantea la misión. Además, destacó el papel de Europa dentro del programa espacial liderado por la NASA y el reconocimiento que representa la elección de un astronauta europeo para una función tan importante.

“Somos socios sólidos. Somos socios líderes. Cuando la NASA elige a un astronauta europeo como piloto, envía un mensaje contundente: nuestro liderazgo se entiende, nuestra cooperación se valora y nuestra experiencia técnica, tanto en la construcción, porque Europa construye parte de la nave espacial, como en nuestro personal, es sólida”, consideró.

Durante la presentación oficial de la tripulación, Parmitano se mostró emocionado al agradecer a su familia y a quienes lo han acompañado a lo largo de su carrera. Definió a Italia como su “plataforma de lanzamiento” hacia el espacio, a la Agencia Espacial Europea como un puente y a la NASA como “el cohete, tanto en sentido figurado como literal”.

Una tripulación que refleja la diversidad de la exploración espacial

La tripulación de Artemis III está integrada además por Andre Douglas y Frank Rubio, junto con Parmitano y Bresnik. El astronauta italiano señaló que ya conocía a sus compañeros por experiencias profesionales previas y destacó la conexión que surgió desde el momento en que fueron seleccionados para la misión.

“Inmediatamente creamos un vínculo tan pronto como supimos que nos habían asignado a esta misión, y también con nuestro miembro de la tripulación de reserva. Y creo que dejar que nuestras individualidades salgan a la superficie y se muestren, enriquecen a la tripulación en general”, sostuvo.

“Todos estábamos mostrando nuestra individualidad, nuestra procedencia, y estuvimos de acuerdo desde el principio, sin querer decirlo, en que la diferencia trae diversidad y trae enriquecimiento”, agregó.

Con esa visión, Artemis III se perfila como una misión de exploración, prueba tecnológica como también como un ejemplo de cooperación internacional.

*Con información de AFP.