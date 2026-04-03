Nueva foto de la Tierra y una canción onírica: astronautas se preparan para dar paso a la exploración científica lunar

En medio del viaje de la misión Artemis II, la NASA compartió un momento que combina ciencia y humanidad. A través de su cuenta oficial en X, la agencia reveló que la tripulación inició su tercer día con una escena poco común: una canción que evocó la sensación de estar viviendo un sueño en el espacio.

“Esa sensación cuando te despiertas, pero la vida ya es un sueño. La tripulación de Artemis II comenzó su tercer día de vuelo con la canción ‘In a Daydream’ de Freddy Jones Band”, señaló la Nasa.

Un despertar entre la ciencia y lo onírico

El inicio del tercer día de la misión estuvo marcado por la música. La elección de “In a Daydream” no parece casual: su mensaje conecta con la experiencia de los astronautas, quienes viven un momento único al observar la Tierra desde miles de kilómetros de distancia, en una especie de “ensueño”, tal como lo señala la letra de la canción:

“No hay nadie alrededor, solo yo y el cielo”.

Tras una exitosa maniobra de inyección translunar realizada el 2 de abril y un periodo de descanso de aproximadamente ocho horas, el astronauta Reid Wiseman dejó una postal para la humanidad, una nueva foto de la Tierra, tomada a través de la ventana de la nave Orión.

Luego del impulso hacia la Luna, Reid Wiseman compartió una postal única de la Tierra desde el espacio. Foto: AFP

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, “se convirtieron en las primeras personas en abandonar la órbita terrestre desde el programa Apolo en 1972″, explicó la Nasa.

Estas son las primeras imágenes de la Tierra que compartió la tripulación de Artemis II en su viaje rumbo a la Luna

Maniobra clave y preparación científica

En esta fase del viaje, la tripulación se prepara para una de las operaciones más importantes: la primera maniobra de corrección de trayectoria. Este ajuste tendrá una duración de aproximadamente ocho segundos.

Aunque breve, este encendido permitirá modificar la velocidad de la nave Orion y asegurar que siga el camino preciso hacia la Luna. Este tipo de maniobras son fundamentales para garantizar que la misión cumpla con sus objetivos sin desviaciones.

La tripulación de Artemis II se alista para una breve pero clave corrección de trayectoria rumbo a la Luna. Foto: AP

Además, el equipo en Tierra ya trabaja en la planificación de la exploración científica. Desde el centro de control, se están seleccionando las zonas geológicas de la superficie lunar que serán observadas por la tripulación en los próximos días.

Declaraciones de la tripulación de la misión Artemis II de la Nasa en pleno viaje a la Luna: “Una vista impresionante”

Cada vez más cerca de la Luna

Al inicio de la jornada, la nave y su tripulación se encontraban a cerca de 99.900 millas de la Tierra y continuaban su aproximación al entorno lunar, a más de 161.000 millas de distancia.

El tercer día de Artemis II marca el inicio de una fase enfocada en la exploración científica lunar. Foto: NASA

Con cada hora de vuelo, Artemis II avanza hacia su objetivo: no solo rodear la Luna, sino también abrir el camino para futuras misiones científicas y tripuladas.

Entre música, imágenes inéditas y maniobras precisas, la misión combina tecnología de punta con momentos que reflejan el lado más humano de la exploración espacial.