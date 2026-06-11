Adiós a las llamadas ‘spam’: la función que debería activar en su celular para bloquearlas y evitar futuras molestias

Sin duda, una de las interrupciones que más incomoda a los usuarios son las llamadas provenientes de números desconocidos en las que nadie responde y la comunicación se corta a los pocos segundos. Aunque para muchos se trata solo de una molestia cotidiana, este tipo de llamadas podría tener un propósito oculto.

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De acuerdo con información de la compañía Kaspersky, este fenómeno se ha intensificado con el uso de los smartphones, hasta el punto de que las llamadas no deseadas han aumentado de forma considerable desde 2020, y una gran parte de los números desconocidos proviene de intentos de fraudes y estafas.

Sin embargo, otra causa frecuente son las llamadas con fines publicitarios o comerciales realizadas sin la autorización expresa del usuario. Aunque la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones en junio de 2022 prohibió este tipo de prácticas, lo cierto es que muchos usuarios continúan reportando la recepción de estas comunicaciones.

Las llamadas no deseadas o spam son una de las principales quejas de los usuarios de celulares en todo el mundo. Foto: Montaje SEMANA con fotos de Getty Images

Esta medida busca proteger a los consumidores frente a prácticas de mercadeo invasivas que, durante años, generaron molestias por la frecuencia de los contactos, los horarios inoportunos en que se realizaban y las dudas sobre el origen de los datos personales utilizados para establecer la comunicación.

¿Cómo bloquear las constantes llamadas spam?

Para reducir la cantidad de llamadas no deseadas y disminuir el riesgo de ser contactado por empresas de telemercadeo o posibles estafadores, los celulares incorporan herramientas de protección que permiten identificar y bloquear comunicaciones catalogadas como spam. Estas funciones ayudan a filtrar llamadas sospechosas antes de que lleguen al usuario, evitando interrupciones constantes durante el día.

El rastreo de teléfonos móviles por parte de estafadores es más común de lo que parece. Foto: Getty Images

La activación de esta herramienta varía según el sistema operativo del dispositivo. En los teléfonos iPhone, el usuario puede ingresar a la aplicación de ‘Ajustes’, acceder al apartado ‘Teléfono’ y desactivar la opción de identificación de llamadas.

Para dispositivos Android, por su parte, es necesario abrir la aplicación de llamadas, entrar al menú de configuración mediante los tres puntos verticales y habilitar la función de identificación y filtrado de spam, una medida que permite detectar y bloquear automáticamente gran parte de las comunicaciones consideradas molestas o potencialmente peligrosas.