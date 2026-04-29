La drástica medida que debería tomar para decirle adiós a las llamadas spam: solo necesita activar esta función

Uno de los principales problemas que enfrentan los usuarios en la actualidad son las llamadas spam. Aunque en muchos casos están relacionadas con la oferta de productos o servicios comerciales, en otras ocasiones son utilizadas por ciberdelincuentes para cometer estafas y obtener información sensible mediante técnicas de manipulación emocional.

Si las aplicaciones de su celular hacen esto de forma inesperada, desinstálelas de inmediato porque lo pueden hackear

De acuerdo con Kaspersky, este fenómeno se ha intensificado con el uso de los smartphones, hasta el punto de que las llamadas no deseadas han aumentado de forma considerable desde 2020, y una gran parte de los números desconocidos proviene de intentos de fraude.

Si bien los teléfonos modernos incorporan herramientas para bloquearlas, estas no siempre resultan suficientes, especialmente en teléfonos fijos o cuando los sistemas de filtrado fallan. Por ello, es fundamental conocer diferentes métodos para identificar y evitar las llamadas spam, con el fin de mejorar la seguridad.

Estas comunicaciones no solicitadas pueden afectar incluso a usuarios cuidadosos, ya que sus causas son diversas y, en muchos casos, difíciles de controlar. Entre ellas se encuentran el registro en formularios o servicios en línea, infecciones de malware que roban datos como el número telefónico, la compra de bases de datos por parte de estafadores, o llamadas automáticas realizadas de forma masiva con la esperanza de que alguien responda.

Las llamadas spam se han convertido en una de las situaciones más molestas. Foto: Montaje Semana, con fotos de Getty Images

Por esta razón, es recomendable no interactuar con este tipo de llamadas y, en la medida de lo posible, prevenir su recepción.

Reducirlas contribuye a disminuir el riesgo de estafas y delitos como el phishing, el robo de identidad o el rastreo. Además, si una persona responde a este tipo de contactos, su número puede circular entre ciberdelincuentes, lo que incrementa la cantidad de intentos fraudulentos.

En este sentido, existen algunas medidas sencillas que se pueden aplicar:

En iPhone, es posible evitar llamadas no deseadas activando la opción “Silenciar números desconocidos”, que las envía automáticamente al buzón de voz. También se recomienda revisar periódicamente la lista de llamadas recientes para no perder contactos legítimos.

En Android, se pueden bloquear números específicos desde el registro de llamadas y marcarlos como spam. Asimismo, es posible activar funciones de identificación y filtrado de llamadas sospechosas, que ayudan a detectar posibles fraudes y evitan que lleguen al usuario, aunque estas seguirán apareciendo en el historial.

Las llamadas spam proviene de estafadores. Foto: Getty Images

No obstante, aunque las herramientas integradas en los dispositivos son de gran ayuda, no bastan por sí solas para eliminarlas por completo. Por ello, se recomienda complementar su uso con otras medidas de seguridad.

Entre estas medidas se encuentran las herramientas ofrecidas por los operadores telefónicos, que filtran las llamadas antes de que lleguen al usuario; la inscripción en listas de “no llamar” para limitar el contacto con empresas de marketing; la cautela al responder números desconocidos, verificando previamente su origen; y el uso de aplicaciones de terceros que identifican y bloquean números sospechosos mediante bases de datos, inteligencia artificial y reportes de usuarios, incluso, en algunos casos, dentro de aplicaciones de mensajería.