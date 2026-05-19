Rechazarlas podría ser peor: las palabras que debe decir si contesta una llamada spam para evitar que sigan molestándolo

¿Está cansado de recibir molestas llamadas spam en cualquier momento del día? Aunque las llamadas comerciales a deshoras que interrumpen la rutina diaria ya forman parte del paisaje habitual de millones de ciudadanos, la mejor forma de frenarlas es mediante métodos efectivos que no afecten la tranquilidad ni la privacidad de los usuarios.

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Según información publicada en La República, Daniel Fernando Cortés, cofundador de Ethos EBS, señaló que estas llamadas se originan en el uso de bases de datos que las empresas comparten, comercializan o incluso crean de manera automatizada para contactar a posibles clientes, en muchos casos sin respetar las normas de protección de datos.

Sin embargo, no es un secreto que muchas personas optan por no responder este tipo de llamadas, una práctica que no siempre da buenos resultados. En algunos casos, no contestar puede ser interpretado por las empresas como una señal de que el número está activo, lo que provoca que los intentos de contacto se repitan con frecuencia.

La mejor forma de frenarlas es mediante métodos efectivos que no afecten la tranquilidad ni la privacidad de los usuarios. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

¿Cómo decirle adiós a las llamadas spam?

La reducción de llamadas spam no depende únicamente de herramientas tecnológicas, sino también de la forma en que el usuario responde. Una frase específica, respaldada por entidades de protección al consumidor y autoridades de seguridad, podría ser clave para detenerlas y evitar que sigan molestándolo

Esta expresión es: “No deseo recibir más llamadas y solicito que retiren mi número de sus registros”. Al decir estas 14 palabras de forma clara, se obliga a las empresas a eliminar el contacto de sus bases de datos y, en muchos casos, evitar que vuelvan a llamar.

Llamadas comerciales a deshoras que interrumpen la rutina diaria. Foto: Montaje: Semana, con Getty Images

Durante este tipo de comunicaciones, los expertos recomiendan mantener respuestas breves y no entregar información personal bajo ninguna circunstancia. Además, evitar confirmar datos como nombres, direcciones o información financiera ayuda a prevenir posibles fraudes, estafas y suplantación de identidad.

De hecho, este tipo de advertencia suele ser suficiente para que muchas compañías eliminen el número, ya que están obligadas a respetar estas solicitudes y buscan evitar sanciones por incumplimiento de normas de protección de datos.

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Por otra parte, es importante conservar un tono respetuoso y firme al momento de responder. Mantener la calma y no entrar en discusiones impide que el operador prolongue la llamada con intentos de persuasión.

Si la llamada continúa a pesar de la negativa, lo más recomendable es finalizar la comunicación de inmediato y bloquear el número. En casos de insistencia recurrente, también se puede reportar la situación al operador o a las autoridades competentes..