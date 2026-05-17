¿Cómo lograr fotos más nítidas en movimiento con la cámara del celular?

Viajar siempre ha sido una manera de descubrir nuevos lugares y acumular experiencias inolvidables. Desde un paisaje observado a través de la ventana de un auto hasta los colores de una calle desconocida que aparecen solo por instantes, cada recorrido deja recuerdos únicos que muchas veces pasan desapercibidos.

Sin embargo, a medida que aumentan las experiencias, también crece una preocupación cada vez más común entre los viajeros: la sensación de haber dejado fuera de la fotografía un momento importante.

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Aunque los recuerdos y las historias permiten conservar parte de esas experiencias, en muchas ocasiones no son suficientes para capturar todo lo que ocurre en un instante. Es allí donde la fotografía y el video adquieren un papel cada vez más relevante.

Con el paso de los años, la fotografía ha evolucionado hasta acercarse cada vez más a la manera en que las personas perciben la realidad. Actualmente, no solo busca capturar una imagen, sino también transmitir la atmósfera, las emociones y la esencia de cada escena vivida. Esto ha llevado a que millones de usuarios busquen dispositivos capaces de reflejar con precisión lo que observan y sienten en cada instante.

Tomar fotografías con el celular en medio de un concierto es una tarea difícil. Foto: Getty Images

De acuerdo con la página oficial de Adobe, uno de los errores más comunes en fotografía es usar una velocidad de obturación incorrecta, ya que esta controla el tiempo que entra luz a la cámara: una velocidad alta reduce la exposición y una baja permite captar más iluminación.

Una ejemplo que podría ser una solución a este tipo de problemas al tomar una imagen en movimiento es el nuevo smartphone vivo V70 FE que se integra a esta evolución con una cámara ultra nítida de 200 MP, diseñada para capturar escenas con un alto nivel de definición y precisión.

Fotografía con celular. Foto: Getty Images

Esa estabilización óptica avanzada y el procesamiento inteligente de imagen permiten que los viajeros obtengan fotografías más nítidas y estables, incluso mientras caminan, se desplazan o capturan escenas en movimiento.

A esto se suma el procesamiento inteligente de imagen, una herramienta impulsada por inteligencia artificial que analiza automáticamente aspectos como iluminación, contraste, profundidad y colores. El resultado son fotografías más equilibradas y cercanas a cómo el ojo humano percibe realmente una escena.

Por fortuna, existen más dispositivos capaces de capturar buenas imágenes en movimiento, como el iPhone 17 Pro Max y el Huawei Pura 70 Pro. No obstante, la elección dependerá de las necesidades y preferencias de cada persona.