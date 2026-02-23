Tecnología

De borrosa a profesional: técnicas para mejorar las fotos en movimiento

Lograr una buena imagen puede verse afectado por errores decisivos que provocan fotos borrosas, rígidas o confusas.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
23 de febrero de 2026, 5:30 p. m.
La fotografía móvil se ha convertido en una herramienta esencial para documentar y compartir experiencias en redes sociales.
La fotografía móvil se ha convertido en una herramienta esencial para documentar y compartir experiencias en redes sociales. Foto: Getty Images

Uno de los mayores retos de la fotografía es capturar el movimiento con precisión. Ya sea una actividad física intensa o el simple gesto de una persona caminando, lograr una buena imagen exige condiciones técnicas y decisiones visuales a las que se enfrentan tanto profesionales como aficionados.

Sin embargo, lograr una buena imagen suele verse afectado por errores y factores que resultan decisivos y que, si no se controlan, pueden derivar en fotografías borrosas, rígidas o visualmente confusas.

¿Hasta cuántos metros puede caer un celular sin romperse? Esto dicen los expertos

¿Cuáles son los principales errores al tomar una fotografía en movimiento?

De acuerdo con la página oficial de Adobe, uno de los fallos más frecuentes es elegir una velocidad de obturación inadecuada. Tal como indica su nombre, la velocidad de obturación determina el tiempo que el obturador de la cámara permanece abierto. Cuando es alta, la exposición es breve y entra menos luz; cuando es baja, el obturador permanece abierto más tiempo y la cámara capta una mayor cantidad de luz.

Cinco consejos para mejorar las fotos con el celular
Lograr una buena imagen exige condiciones técnicas y decisiones visuales a las que se enfrentan tanto profesionales como aficionados. Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

Otro aspecto que suele pasarse por alto, más que un error puntual, es descuidar la nitidez a cualquier distancia, incluso cuando el movimiento es constante. Afortunadamente, hoy es posible recurrir a dispositivos inteligentes para lograr buenos resultados sin necesidad de una cámara profesional.

Tecnología

Un fenómeno global encendió las alarmas de científicos y obligó a cambiar la forma en que se observa y estudia El Niño

Tecnología

Por primera vez, la ropa interior inteligente mide la frecuencia de las flatulencias en la vida cotidiana

Tecnología

El hallazgo que podría explicar el rápido crecimiento de los primeros agujeros negros: qué son los misteriosos Little Red Dots

Tecnología

Deje de cerrar las aplicaciones en segundo plano: el truco para ahorrar batería en su celular y lograr que dure más de un día

Tecnología

SIC lanzó alerta por riesgos de la IA generativa en la creación de imágenes íntimas manipuladas y no consentidas

Tecnología

¿Hay alguien ahí? La misión PLATO en busca de otras “Tierras”

Tecnología

¿Regreso de especies extintas? Científicos logran extraer ADN de un animal desaparecido hace más de un siglo

Especiales Multimedia

Galería: estas son las imágenes más impactantes de esta semana

Especiales Multimedia

Galería: estas son las fotografías que le dieron la vuelta al mundo esta semana

Estados Unidos

Reconocida empresa de fotografía escolar desmiente vínculo con los archivos de Epstein

Por ejemplo, el nuevo X300 Pro de Vivo, desarrollado en colaboración con ZEISS, incorpora un chip de imagen de nivel profesional que preserva la claridad, la fidelidad de color y la profundidad incluso en escenas complejas, como un artista en pleno movimiento sobre el escenario o paisajes lejanos durante un viaje.

Un teleobjetivo es un tipo de objetivo fotográfico con una distancia focal larga que permite ampliar sujetos distantes, acercándolos visualmente en la imagen.
Un teleobjetivo es un tipo de objetivo fotográfico con una distancia focal larga que permite ampliar sujetos distantes, acercándolos visualmente en la imagen. Foto: Suministrada a Semana

Asimismo, otro elemento clave es el uso del teleobjetivo, tanto en fotografía profesional como en tomas más casuales. Aunque pueda parecer una opción costosa, la marca antes mencionada también presentó un kit fotográfico que incorpora esta herramienta.

Esta herramienta permite obtener imágenes más nítidas y acercarse hasta 2,3 veces más al paisaje o al entorno que se desea capturar, según Cristian Torres, gerente de entrenamiento.

Más de Tecnología

Los científicos advierten que el posible regreso de El Niño antes de 2026 podría intensificar el aumento de la temperatura global.

Un fenómeno global encendió las alarmas de científicos y obligó a cambiar la forma en que se observa y estudia El Niño

Hay procesos que ocurren dentro del cuerpo humano que la ciencia, sorprendentemente, nunca había podido medir con precisión.

Por primera vez, la ropa interior inteligente mide la frecuencia de las flatulencias en la vida cotidiana

Este hallazgo permite estudiar con mayor detalle un fenómeno que hasta ahora solo se observaba en el Universo muy temprano.

El hallazgo que podría explicar el rápido crecimiento de los primeros agujeros negros: qué son los misteriosos Little Red Dots

Aplicaciones pesadas, juegos y configuraciones mal ajustadas aceleran el consumo de batería.

Deje de cerrar las aplicaciones en segundo plano: el truco para ahorrar batería en su celular y lograr que dure más de un día

Ni los modelos más sofisticados han logrado enseñar una habilidad que nace de la experiencia.

SIC lanzó alerta por riesgos de la IA generativa en la creación de imágenes íntimas manipuladas y no consentidas

Un video muestra el Planeta Tierra y un visitante observa una presentación inmersiva de la Antártida y las expediciones científicas del Instituto Alfred Wegener en la exposición "Experiencia Polar" en la Arena el 16 de diciembre de 2025 en Berlín, Alemania

¿Hay alguien ahí? La misión PLATO en busca de otras “Tierras”

Ilustración de un Tigre de Tasmania generada con inteligencia artificial.

¿Regreso de especies extintas? Científicos logran extraer ADN de un animal desaparecido hace más de un siglo

Aunque los cajeros están controlados por bancos y cuentan con sistemas de seguridad, no están exentos de ataques.

Su cuenta bancaria puede ser despojada mientras intenta retirar dinero del cajero automático: la estafa que ataca a varios países

Aplicación ¡Hola, Mario! de Nintendo.

Nintendo sorprende con su nueva app interactiva de ‘Super Mario’ que ayuda a reducir el tiempo frente a la pantalla

Noticias Destacadas