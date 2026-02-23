De borrosa a profesional: técnicas para mejorar las fotos en movimiento

Uno de los mayores retos de la fotografía es capturar el movimiento con precisión. Ya sea una actividad física intensa o el simple gesto de una persona caminando, lograr una buena imagen exige condiciones técnicas y decisiones visuales a las que se enfrentan tanto profesionales como aficionados.

Sin embargo, lograr una buena imagen suele verse afectado por errores y factores que resultan decisivos y que, si no se controlan, pueden derivar en fotografías borrosas, rígidas o visualmente confusas.

¿Cuáles son los principales errores al tomar una fotografía en movimiento?

De acuerdo con la página oficial de Adobe, uno de los fallos más frecuentes es elegir una velocidad de obturación inadecuada. Tal como indica su nombre, la velocidad de obturación determina el tiempo que el obturador de la cámara permanece abierto. Cuando es alta, la exposición es breve y entra menos luz; cuando es baja, el obturador permanece abierto más tiempo y la cámara capta una mayor cantidad de luz.

Lograr una buena imagen exige condiciones técnicas y decisiones visuales a las que se enfrentan tanto profesionales como aficionados. Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

Otro aspecto que suele pasarse por alto, más que un error puntual, es descuidar la nitidez a cualquier distancia, incluso cuando el movimiento es constante. Afortunadamente, hoy es posible recurrir a dispositivos inteligentes para lograr buenos resultados sin necesidad de una cámara profesional.

Por ejemplo, el nuevo X300 Pro de Vivo, desarrollado en colaboración con ZEISS, incorpora un chip de imagen de nivel profesional que preserva la claridad, la fidelidad de color y la profundidad incluso en escenas complejas, como un artista en pleno movimiento sobre el escenario o paisajes lejanos durante un viaje.

Un teleobjetivo es un tipo de objetivo fotográfico con una distancia focal larga que permite ampliar sujetos distantes, acercándolos visualmente en la imagen. Foto: Suministrada a Semana

Asimismo, otro elemento clave es el uso del teleobjetivo, tanto en fotografía profesional como en tomas más casuales. Aunque pueda parecer una opción costosa, la marca antes mencionada también presentó un kit fotográfico que incorpora esta herramienta.

Esta herramienta permite obtener imágenes más nítidas y acercarse hasta 2,3 veces más al paisaje o al entorno que se desea capturar, según Cristian Torres, gerente de entrenamiento.