¿Hasta cuántos metros puede caer un celular sin romperse? Esto dicen los expertos

Hoy en día, el celular se ha convertido en una herramienta indispensable para realizar múltiples actividades de la vida cotidiana, por lo que las caídas accidentales son casi inevitables. Ya sea por un resbalón al sacarlo del bolsillo, un golpe al bajar del automóvil o una caída desde una mesa, el riesgo de que el dispositivo sufra daños está siempre latente.

Ante este escenario, los fabricantes han reforzado sus diseños y han popularizado el concepto de “celulares resistentes”. Sin embargo, esto abre espacio a una pregunta clave para los usuarios: ¿hasta cuántos metros puede caer un celular sin romperse?

Si recibe molestas llamadas spam, estas ‘apps’ podrían eliminarlas antes de que suenen en su celular

De acuerdo con el youtuber e ingeniero Mark Rober, la altura desde la que cae un objeto no es el factor determinante del impacto; lo verdaderamente importante es la velocidad que alcanza durante la caída.

Cuando un fabricante afirma que un celular es resistente, no siempre se refiere a que sea indestructible. En la mayoría de los casos, el término está ligado a certificaciones técnicas obtenidas tras pruebas de laboratorio. Las más conocidas son las certificaciones IP (Ingress Protection) y las normas militares, como la MIL-STD-810H, utilizada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Los smartphones modernos son más resistentes a las caídas. Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Si un celular cuenta con este tipo de certificaciones, significa que está diseñado para soportar caídas desde una altura determinada sin presentar daños graves. No obstante, estas pruebas se realizan en entornos controlados, con tipos de impacto específicos y no de forma repetitiva.

Por otro lado, la resistencia también depende de los materiales. Vidrios reforzados como Gorilla Glass Victus o Ceramic Shield, marcos de aluminio o acero y diseños con absorción de impactos influyen de forma directa en la capacidad del dispositivo para soportar golpes.

El celular se ha convertido en una herramienta indispensable para realizar múltiples actividades de la vida cotidiana. Foto: Getty Images

Un claro ejemplo de ello es el nuevo dispositivo de Xiaomi, que integra en modelos como el REDMI Note 15 Pro+ 5G una protección de grado industrial. Estos equipos cuentan con certificaciones IP69K —resistencia a chorros de agua a alta presión y temperatura—, IP69, IP68 e IP66, además de la protección Corning Gorilla Glass Victus 2, que los hace aptos para resistir caídas frontales de 1.8 metros sobre mármol, el polvo y la exposición al agua.

Otro dispositivo que ha llamado la atención por su resistencia y certificaciones es el Motorola G75 5G, uno de los primeros en alcanzar el estándar MIL-STD-810H. A diferencia de los modelos anteriores, ofrece protección IP68, por lo que es resistente a una inmersión en hasta 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos. Además, el cristal que lo protege de caídas y arañazos es Corning Gorilla Glass 5.