Tecnología

Si recibe molestas llamadas spam, estas ‘apps’ podrían eliminarlas antes de que suenen en su celular

Aunque colgar o bloquear parece una solución inmediata, no siempre resulta efectiva.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
10 de febrero de 2026, 11:04 a. m.
Las llamadas spam se han convertido en una de las situaciones más molestas.
Las llamadas spam se han convertido en una de las situaciones más molestas. Foto: Montaje Semana, con fotos de Getty Images

Las llamadas spam se han vuelto una interrupción constante en la rutina diaria de millones de personas. En muchos casos, el teléfono suena y, al contestar, no hay respuesta; en otros, aparecen insistentes ofertas de seguros, créditos o planes móviles, e incluso intentos de fraudes y estafas. Este fenómeno está vinculado a un mercado poco regulado de datos personales que nutre sistemas automatizados de marcación masiva, capaces de contactar a miles de usuarios en cuestión de minutos.

De acuerdo con información citada por La República, Daniel Fernando Cortés, cofundador de Ethos EBS, señaló que este tipo de llamadas se origina en el uso de bases de datos que son compartidas, comercializadas o incluso creadas de manera automática por compañías interesadas en contactar posibles clientes, muchas veces sin respetar plenamente las normas de protección de datos.

Para evitar futuras llamadas spam, en lugar de colgar, conteste y diga firmemente esta frase.
Para evitar futuras llamadas spam, en lugar de colgar, conteste y diga firmemente esta frase. Foto: Montaje SEMANA (fotos de Getty Images)

Estas comunicaciones pueden provenir de grandes comercios, entidades financieras, aseguradoras o empresas de telefonía que acceden a información mediante referencias internas o listados adquiridos a terceros, así como de sistemas automatizados que marcan números al azar, lo que explica por qué en numerosas ocasiones no hay respuesta cuando el usuario contesta.

Aunque colgar o bloquear parece una solución inmediata, no siempre resulta efectiva. Por ello, han surgido aplicaciones especializadas que buscan ofrecer una ayuda ante estas molestas llamadas, capaces de detectar y frenarlas antes de que lleguen a sonar en el celular, reduciendo así las interrupciones y la exposición a posibles estafas.

Tecnología

El truco efectivo para cargar el celular más rápido: por qué es mejor apagarlo que usar ‘modo avión’

Tecnología

WhatsApp anuncia decisión radical que cambiaría la forma de hacer llamadas: soltó detalles clave

Tecnología

¿Hasta cuántos metros puede caer un celular sin romperse? Esto dicen los expertos

Tecnología

Apagar sus electrodomésticos es un error potencial: esto es lo que debe hacer para que no disparen el consumo de energía del hogar

Tecnología

Elon Musk lanzó advertencia sobre un futuro dominado por la IA y la posible pérdida del control humano: “Solo intento ser realista”

Tecnología

Prepárese para mirar al cielo: 2026 traerá los fenómenos astronómicos más esperados del año

Tecnología

Al momento de retirar dinero en el cajero automático, hacer esto en el instante lo salvaría de caer en una peligrosa estafa

Tecnología

Si está cansado de las llamadas spam, este es el nuevo prefijo que le permitiría identificarlas antes de contestar

Tecnología

Ni bloquear ni colgar las llamadas spam: la forma correcta de acabar con esos molestos números para que no vuelvan a llamarlo

Tecnología

No siga rechazando las insólitas llamadas spam que recibe a diario: con este truco dejará de recibirlas y no volverán a molestarlo

Si escribe estos mensajes por WhatsApp, tenga cuidado: parecen inofensivos pero podrían meterlo en problemas

Estas apps podrían eliminarlas antes de que suenen en su celular

Ante este panorama, existen herramientas diseñadas para detectar y frenar llamadas sospechosas de manera automática. Aplicaciones como Truecaller, Hiya y CallApp se apoyan en bases de datos colaborativas para identificar números reportados como spam y bloquearlos incluso antes de que el teléfono suene.

A esto se suman las soluciones integradas en los sistemas operativos, como el filtrado inteligente de Google Phone en Android y las nuevas funciones de control de llamadas incluidas en iOS 26. En el caso de Apple, la versión iOS 26 introduce opciones avanzadas para gestionar las comunicaciones entrantes. Entre ellas se encuentra Call Screening, una función que solicita al emisor identificarse antes de permitir que la llamada llegue al usuario.

Este tipo de llamadas pueden provenir de robocalls.
Este tipo de llamadas pueden provenir de robocalls. Foto: Getty Images

Además, el sistema ofrece distintos niveles de filtrado, que van desde permitir todas las llamadas hasta silenciar automáticamente los números no registrados y enviarlos al buzón de voz. A esto se añade Hold Assist, una herramienta que gestiona las esperas telefónicas y notifica cuando hay un agente disponible.

Los expertos insisten en que la tecnología debe complementarse con hábitos preventivos. Además, recomiendan no contestar ni devolver llamadas de números desconocidos, reportar contactos sospechosos y ser cuidadoso al compartir el número personal en formularios o plataformas poco confiables.

Finalmente, aconsejan ajustar la configuración del celular para priorizar solo llamadas de contactos guardados, una medida que, junto con el uso regular de aplicaciones especializadas, puede disminuir de forma significativa la recepción de comunicaciones no deseadas.

Más de Tecnología

Este desgaste ocurre porque los componentes internos de la batería van perdiendo capacidad para retener la energía.

El truco efectivo para cargar el celular más rápido: por qué es mejor apagarlo que usar ‘modo avión’

WhatsApp Web llega este 2026 con nuevas funciones que cambiarían la experiencia.

WhatsApp anuncia decisión radical que cambiaría la forma de hacer llamadas: soltó detalles clave

¿Qué tan resistentes son los celulares actuales?

¿Hasta cuántos metros puede caer un celular sin romperse? Esto dicen los expertos

El consumo fantasma es uno de los mayores causantes del incremento en el consumo de energía.

Apagar sus electrodomésticos es un error potencial: esto es lo que debe hacer para que no disparen el consumo de energía del hogar

El magnate lanzó nuevas declaraciones sobre los riesgos de la IA en la humanidad.

Elon Musk lanzó advertencia sobre un futuro dominado por la IA y la posible pérdida del control humano: “Solo intento ser realista”

Las llamadas spam se han convertido en una de las situaciones más molestas.

Si recibe molestas llamadas spam, estas ‘apps’ podrían eliminarlas antes de que suenen en su celular

Son varios los fenómenos astronómicos que llegan para el 2026.

Prepárese para mirar al cielo: 2026 traerá los fenómenos astronómicos más esperados del año

Protegerse al retirar dinero en el cajero automático es una responsabilidad individual que forma parte de la seguridad personal y financiera.

Al momento de retirar dinero en el cajero automático, hacer esto en el instante lo salvaría de caer en una peligrosa estafa

El asteroide Bennu es considerado un objeto primitivo que ha permanecido prácticamente inalterado desde la formación del sistema solar.

Expertos de la NASA identifican componente clave en un asteroide que podría cambiar lo que sabemos sobre el origen de la vida

Los routers actuales son más inteligentes y operan en bandas más amplias.

Ante una señal wifi lenta y con interferencias, evite hacer este truco ‘popular’ porque podría empeorar el problema de conexión

Noticias Destacadas