Si recibe molestas llamadas spam, estas ‘apps’ podrían eliminarlas antes de que suenen en su celular

Las llamadas spam se han vuelto una interrupción constante en la rutina diaria de millones de personas. En muchos casos, el teléfono suena y, al contestar, no hay respuesta; en otros, aparecen insistentes ofertas de seguros, créditos o planes móviles, e incluso intentos de fraudes y estafas. Este fenómeno está vinculado a un mercado poco regulado de datos personales que nutre sistemas automatizados de marcación masiva, capaces de contactar a miles de usuarios en cuestión de minutos.

De acuerdo con información citada por La República, Daniel Fernando Cortés, cofundador de Ethos EBS, señaló que este tipo de llamadas se origina en el uso de bases de datos que son compartidas, comercializadas o incluso creadas de manera automática por compañías interesadas en contactar posibles clientes, muchas veces sin respetar plenamente las normas de protección de datos.

Para evitar futuras llamadas spam, en lugar de colgar, conteste y diga firmemente esta frase. Foto: Montaje SEMANA (fotos de Getty Images)

Estas comunicaciones pueden provenir de grandes comercios, entidades financieras, aseguradoras o empresas de telefonía que acceden a información mediante referencias internas o listados adquiridos a terceros, así como de sistemas automatizados que marcan números al azar, lo que explica por qué en numerosas ocasiones no hay respuesta cuando el usuario contesta.

Aunque colgar o bloquear parece una solución inmediata, no siempre resulta efectiva. Por ello, han surgido aplicaciones especializadas que buscan ofrecer una ayuda ante estas molestas llamadas, capaces de detectar y frenarlas antes de que lleguen a sonar en el celular, reduciendo así las interrupciones y la exposición a posibles estafas.

Si escribe estos mensajes por WhatsApp, tenga cuidado: parecen inofensivos pero podrían meterlo en problemas

Estas apps podrían eliminarlas antes de que suenen en su celular

Ante este panorama, existen herramientas diseñadas para detectar y frenar llamadas sospechosas de manera automática. Aplicaciones como Truecaller, Hiya y CallApp se apoyan en bases de datos colaborativas para identificar números reportados como spam y bloquearlos incluso antes de que el teléfono suene.

A esto se suman las soluciones integradas en los sistemas operativos, como el filtrado inteligente de Google Phone en Android y las nuevas funciones de control de llamadas incluidas en iOS 26. En el caso de Apple, la versión iOS 26 introduce opciones avanzadas para gestionar las comunicaciones entrantes. Entre ellas se encuentra Call Screening, una función que solicita al emisor identificarse antes de permitir que la llamada llegue al usuario.

Este tipo de llamadas pueden provenir de robocalls. Foto: Getty Images

Además, el sistema ofrece distintos niveles de filtrado, que van desde permitir todas las llamadas hasta silenciar automáticamente los números no registrados y enviarlos al buzón de voz. A esto se añade Hold Assist, una herramienta que gestiona las esperas telefónicas y notifica cuando hay un agente disponible.

Los expertos insisten en que la tecnología debe complementarse con hábitos preventivos. Además, recomiendan no contestar ni devolver llamadas de números desconocidos, reportar contactos sospechosos y ser cuidadoso al compartir el número personal en formularios o plataformas poco confiables.

Finalmente, aconsejan ajustar la configuración del celular para priorizar solo llamadas de contactos guardados, una medida que, junto con el uso regular de aplicaciones especializadas, puede disminuir de forma significativa la recepción de comunicaciones no deseadas.