China revela imágenes de su satélite meteorológico más avanzado del mundo

China dio a conocer las primeras imágenes de su más reciente satélite meteorológico, que promete mejorar la forma en que se vigila el clima y los fenómenos naturales en el planeta.

El modelo se denomina Fengyun-4C y es considerado por las autoridades del país como el más avanzado en su tipo hasta el momento.

El proyecto fue presentado por la Administración Meteorológica de China, que destacó su capacidad para observar grandes extensiones del planeta con mayor detalle.

El dispositivo fue enviado a órbita a finales de diciembre desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang y, tras varias semanas de pruebas, ya empezó a enviar información.

Imágenes más precisas para anticipar el clima

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la calidad de las imágenes captadas, pues el satélite puede seguir la evolución de tormentas, lluvias intensas y otros eventos atmosféricos en tiempo real, especialmente en regiones como el sur de Asia.

Con estos sistemas de detección ha sido posible rastrear la formación de nubes de tormenta y la actividad eléctrica en países como Bangladesh y Myanmar; además, su tecnología facilita la elaboración de mapas detallados sobre la probabilidad de lluvias fuertes, granizadas o ráfagas de viento.

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Un sistema que también vigila el espacio

Más allá del clima terrestre, el satélite también está diseñado para observar lo que ocurre fuera del planeta. Sus sensores pueden detectar explosiones solares y cambios en las capas altas de la atmósfera, fenómenos que suelen afectar señales de comunicación y sistemas de navegación.

Con estos datos, los científicos buscan anticipar posibles interferencias en servicios como el GPS o las telecomunicaciones globales, reduciendo el impacto de estos eventos en la vida diaria.

Según explicó Chen Zhenlin, director de la Administración Meteorológica de China, “con 10 satélites meteorológicos Fengyun actualmente en órbita, China es el único país con satélites meteorológicos que cubren cuatro tipos de órbitas cercanas a la Tierra”.