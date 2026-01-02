Ciencia

El Sol en su punto crítico: 2026 inicia con el mayor riesgo de un ‘apagón tecnológico’ global por tormentas solares

Un fenómeno proveniente del Sol marca los primeros días del año y activa la vigilancia internacional.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

2 de enero de 2026, 9:29 p. m.
La intensa actividad solar vuelve a poner bajo la lupa la fragilidad de la tecnología global.
La intensa actividad solar vuelve a poner bajo la lupa la fragilidad de la tecnología global. Foto: Getty Images

El comienzo de 2026 llega con la atención puesta en el espacio, donde la actividad del Sol, que atraviesa una de sus fases más intensas, encendió las alertas de las autoridades científicas internacionales ante la posibilidad de alteraciones en sistemas tecnológicos clave.

Aunque no se trata de un escenario catastrófico, sí marca uno de los momentos de mayor vigilancia solar de los últimos años.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) informó un episodio de perturbaciones solares que podría sentirse en la Tierra durante los primeros días de enero.

El aviso fue emitido la noche del 31 de diciembre de 2025 y contempla afectaciones entre el 1 y el 3 de enero de 2026, justo en el arranque del nuevo año.

“Vigilancias de Tormenta Geomagnética para el 01-03 de ENERO”, señala NOAA.

Un inicio de año bajo observación espacial

Según los reportes oficiales, varias explosiones solares registradas a finales de diciembre liberaron grandes cantidades de energía y partículas al espacio. Parte de ese material se dirige hacia el entorno terrestre, lo que podría intensificar la actividad magnética del planeta durante las primeras jornadas de 2026.

La advertencia se emitió al cierre de 2025 y cubre el arranque del nuevo año.
El aviso oficial se conoció horas antes del Año Nuevo y abarca del 1 al 3 de enero. Foto: NOAA

Este tipo de episodios no es raro, pero la coincidencia de varios eventos en pocos días elevó el nivel de seguimiento. Las previsiones apuntan a un impacto leve a moderado, suficiente para generar variaciones temporales en algunos servicios tecnológicos, sin representar un peligro directo para la población.

Las autoridades espaciales explican que el comportamiento final del fenómeno dependerá de cómo interactúe el campo magnético solar con el de la Tierra, un factor que solo puede confirmarse cuando las partículas alcanzan el planeta.

Qué podría pasar

“Podrían producirse niveles de tormenta geomagnética de menores a moderados (G1-G2)”, señala la agencia.

Los posibles efectos se concentran, principalmente, en sistemas que dependen de señales y comunicaciones de alta frecuencia, como algunas transmisiones de radio o tecnologías satelitales. En la mayoría de los casos, estas alteraciones son breves y manejables, con recuperaciones rápidas.

El planeta ya no refleja la misma cantidad de luz solar, marcando un cambio inédito desde 2001.
El fenómeno podría provocar alteraciones puntuales en transmisiones y satélites, aunque con rápida normalización. Foto: Getty Images

Como aspecto positivo, este tipo de actividad también puede intensificar la aparición de auroras boreales, que podrían observarse en zonas del norte de Estados Unidos y regiones cercanas, un espectáculo natural poco común en latitudes más bajas.

Desde la NOAA recalcan que los niveles previstos para este evento se consideran habituales dentro del ciclo solar y que no implican un colapso generalizado de infraestructuras.

