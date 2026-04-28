Si las aplicaciones de su celular hacen esto de forma inesperada, desinstálelas de inmediato porque lo pueden hackear

Una de las grandes ventajas de los celulares modernos es la posibilidad de descargar aplicaciones útiles para la vida diaria. La disponibilidad de estas depende de la capacidad del dispositivo, pero por lo general ofrecen una amplia variedad. Entre ellas se encuentran servicios de mensajería, redes sociales, videojuegos y herramientas para el trabajo en línea, entre muchas otras.

Si hizo clic en un enlace sospechoso, esto es lo que debería hacer en los primeros 5 minutos para evitar que desocupen sus cuentas

Esta versatilidad permite a los usuarios elegir las plataformas que mejor se ajusten a sus gustos y necesidades. Sin embargo, también existen aplicaciones que pueden representar un riesgo, ya que algunas contienen malware capaz de afectar el funcionamiento del dispositivo.

El problema suele aparecer cuando se descargan apps desde fuentes no oficiales, lo que incrementa el riesgo de ser víctima de ciberataques. Según la compañía de ciberseguridad Kaspersky: “Las aplicaciones falsas son aplicaciones que desarrollan ciberdelincuentes para hacerles daño a usuarios y sus dispositivos. Están diseñadas para parecerse a aplicaciones legítimas, pero, en su lugar, llevan a cabo actividades maliciosas. Estas actividades incluyen supervisar su actividad, instalar malware, mostrar anuncios molestos o robar su información personal”.

Aunque tiendas oficiales como Google Play y App Store cuentan con sistemas de revisión, algunas aplicaciones maliciosas logran filtrarse. En ocasiones, los ciberdelincuentes se hacen pasar por desarrolladores, modifican apps legítimas e incluyen código malicioso antes de publicarlas.

Se debe tener cuidado con las aplicaciones que se descargan en el celular porque no todas son seguras. Foto: Getty Images

Los dispositivos móviles son especialmente atractivos para los atacantes debido a la gran cantidad de información personal que almacenan. Además, también pueden ser víctimas de ingeniería social, mediante correos o mensajes falsos que simulan provenir de bancos o empresas reconocidas, o incluso como supuestas actualizaciones del sistema.

Ante este panorama, es posible identificar señales que ayudan a detectar aplicaciones maliciosas. Si se presenta alguno de estos indicios, los expertos recomiendan eliminar la aplicación de inmediato:

Señales de alerta a las que debe prestar atención:

Reseñas: Opiniones excesivamente positivas, repetidas o con numerosas quejas.

Opiniones excesivamente positivas, repetidas o con numerosas quejas. Errores de escritura: Fallos ortográficos o gramaticales en la descripción.

Fallos ortográficos o gramaticales en la descripción. Descargas: Pocas descargas en aplicaciones que aparentan ser populares.

Pocas descargas en aplicaciones que aparentan ser populares. Desarrollador: Reputación dudosa o nombres similares a aplicaciones conocidas.

Reputación dudosa o nombres similares a aplicaciones conocidas. Fecha de lanzamiento: Lanzamientos recientes con un número inusualmente alto de descargas.

Lanzamientos recientes con un número inusualmente alto de descargas. Permisos: Solicitud de accesos innecesarios.

Solicitud de accesos innecesarios. Actualizaciones: Cambios frecuentes sin justificación clara.

Cambios frecuentes sin justificación clara. Icono: Diseño que imita otras aplicaciones con baja calidad o diferencias mínimas.

Ciertas apps pueden infectar el teléfono y afectar su funcionamiento. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Si se detecta una aplicación falsa, se recomienda eliminarla, reiniciar el dispositivo, ejecutar un antivirus y reportarla en la tienda oficial para evitar que otros usuarios sean afectados.

Para prevenir estos riesgos, es importante hacer descargas únicamente desde tiendas oficiales, verificar la información del desarrollador y revisar reseñas y descargas antes de instalar. También se deben evitar enlaces sospechosos o aplicaciones que parezcan demasiado atractivas para ser reales.

Finalmente, resulta clave revisar los permisos solicitados, desconfiar de mensajes o alertas inesperadas y conocer las opciones de seguridad del dispositivo para reducir la exposición a software malicioso.