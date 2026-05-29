Si tiene instaladas estas aplicaciones en su celular, elimínelas cuanto antes: podría ser víctima de una estafa bancaria

Los celulares ofrecen una gran ventaja: la posibilidad de adaptarse a las necesidades de cada usuario. Por eso, la descarga de aplicaciones se ha convertido en una de las funciones más utilizadas, ya sea para acceder a redes sociales, videojuegos, edición de fotos, herramientas de limpieza y muchas otras opciones. Sin embargo, detrás de algunas de estas apps también pueden esconderse riesgos importantes.

El menú oculto de Android que pocos conocen: así puede activarlo en su celular para acceder a funciones avanzadas

La descarga no es peligrosa en sí misma, pero sí puede serlo dependiendo de la fuente desde la que se realice. Expertos en ciberseguridad, como el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), advierten que antes de instalar una aplicación es fundamental informarse sobre su origen y funcionamiento, dado que algunas pueden comprometer la privacidad y los datos personales.

Actualmente, los teléfonos móviles almacenan una gran cantidad de información sensible, lo que ha provocado un aumento de aplicaciones maliciosas diseñadas para robar datos, mostrar publicidad invasiva, realizar cobros no autorizados o incluso bloquear archivos del dispositivo.

Muchas de estas se distribuyen a través de tiendas no oficiales y páginas de descargas externas, aprovechándose de los permisos que los usuarios aceptan para acceder a información personal y controlar distintas funciones del celular.

Los teléfonos móviles almacenan información sensible, lo que los convierte en un objetivo para aplicaciones maliciosas. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

En este contexto, una de las prácticas más riesgosas es la descarga de aplicaciones modificadas o APK piratas. Aunque suelen prometer funciones premium gratuitas, eliminación de anuncios o acceso ilimitado a plataformas de pago, detrás de estas aparentes ventajas pueden ocultarse virus, robo de información y diferentes tipos de fraude digital.

Los expertos en seguridad informática advierten que, representan una puerta de entrada para ciberdelincuentes que buscan obtener datos personales, controlar dispositivos o incluso acceder a cuentas bancarias.

La instalación manual de este tipo de archivos se conoce como “sideloading”. El problema surge cuando las aplicaciones aparentan funcionar con normalidad mientras ejecutan acciones maliciosas en segundo plano sin que el usuario lo note.

Muchas aplicaciones peligrosas se distribuyen en tiendas no oficiales y páginas externas de descarga. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Un ejemplo conocido es WhatsApp Plus, una versión no oficial del servicio de mensajería que ganó popularidad durante varios años gracias a sus opciones de personalización y funciones adicionales que la versión original no ofrecía. Debido a ello, muchos usuarios optaron por instalarla en sus dispositivos, pese a los riesgos de seguridad y privacidad que implicaba. Y así como esta, existen muchas otras similares.

Aunque estas plataformas pueden parecer una alternativa atractiva para acceder a funciones avanzadas de manera gratuita, el costo real puede ser mucho más alto cuando la privacidad, la seguridad y los datos personales quedan expuestos.