Gmail cambia para siempre: la nueva función de seguridad que protege la privacidad de los usuarios

La seguridad digital vuelve a estar en el centro de la conversación. Esta vez, el protagonista es Gmail, el servicio de correo electrónico más utilizado del mundo, que busca elevar el nivel de protección de la información personal y profesional de los usuarios que gestionan su vida digital desde el celular.

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En este contexto, la plataforma hizo una reciente actualización en el envío de correos electrónicos cifrados de extremo a extremo (E2EE), una función que permite a las empresas comunicarse de manera segura con cualquier usuario.

Los usuarios de esta aplicación móvil pueden redactar y leer correos electrónicos protegidos con E2EE directamente desde la ‘app’, disponible tanto en dispositivos Android como en iOS.

Correo electrónico encriptado en la app de Gmail para móvil. Foto: Europa Press

Esta novedad sigue a los trabajos hechos el año pasado en Gmail, que permitieron primero enviar los mensajes encriptados dentro de la misma organización, posteriormente a cualquier bandeja de entrada del aplicativo y desde finales de año, a cualquier dirección de correo electrónico.

Con la expansión a la aplicación de Gmail, estos correos encriptados llegan a la bandeja de entrada como un hilo normal. En el caso de que los destinatarios no tengan la ‘app’, podrán acceder a ellos desde alguno de los reconocidos navegadores.

Gmail extiende a la app móvil el cifrado de extremo a extremo. Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

“Este lanzamiento combina el máximo nivel de privacidad y cifrado de datos con una experiencia de usuario intuitiva para todos, lo que permite un envío de correo electrónico cifrado sencillo para todos los clientes, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones y el sector público”, afirmó Google en el blog de Workspace.

El despliegue del cifrado de extremo a extremo para la aplicación móvil se ha iniciado este jueves, y requiere que los administradores la habiliten desde la interfaz de administración de CSE, mientras que los usuarios finales pueden agregar el cifrado desde el icono del candado al redactar un correo.

*Con información de Europa Press.