Ya no más ‘spam’ en Gmail: con este truco podría deshacerse de los correos no deseados en segundos

Con el tiempo, muchas bandejas de entrada terminan saturándose de newsletters, promociones y correos publicitarios que dificultan mantener el correo organizado.

Redacción Tecnología
6 de marzo de 2026, 11:06 a. m.
En pocos pasos, los usuarios pueden dejar de recibir mensajes no deseados y correos basura.
El correo electrónico continúa siendo una herramienta fundamental para la comunicación laboral, académica y personal. A pesar de la aparición de nuevas plataformas de mensajería, este medio sigue siendo clave. Entre los servicios más populares destaca Gmail, que ha ganado millones de usuarios gracias a su interfaz sencilla y a su integración con otras herramientas de Google.

Sin embargo, con el paso del tiempo muchas bandejas de entrada se han llenado de boletines, promociones y mensajes publicitarios que terminan dificultando la organización del correo.

Gmail ha ganado millones de usuarios gracias a su interfaz sencilla y a su integración con otras herramientas de Google. Foto: PA Images via Getty Images

Para enfrentar este problema, Gmail incorporó una función que permite visualizar y administrar desde un solo lugar todas las suscripciones activas asociadas a la cuenta. Esta herramienta ayuda a identificar rápidamente los correos comerciales o newsletters y cancelar la suscripción en pocos segundos, evitando la necesidad de buscar manualmente los enlaces en cada mensaje.

Inicialmente, la plataforma implementó el botón de ‘Anular suscripción’, visible en los correos enviados por empresas o campañas publicitarias. Esta opción aparece al abrir el mensaje y permite cancelar la recepción de ese boletín específico de manera rápida, aunque el proceso debía realizarse de forma individual para cada remitente.

No obstante, con el paso del tiempo Gmail continua mejorando esta función. Algunos usuarios ya pueden ver una nueva sección llamada ‘Gestionar suscripciones’, diseñada para centralizar todas las listas de correo a las que está inscrita una cuenta. Desde este apartado es posible visualizar de manera clara los boletines y promociones recibidos con mayor frecuencia.

Esta herramienta permite seleccionar varias suscripciones al mismo tiempo y cancelarlas en pocos pasos, evitando revisar correo por correo. Para utilizarla, el usuario debe abrir la aplicación de Gmail, tocar el ícono de las tres líneas horizontales en la parte superior izquierda hasta encontrar la opción ‘Gestionar suscripciones’.

Photos puede volverse más lento e impedir subir nuevas fotos cuando el espacio se agota.
Desde este apartado es posible visualizar de manera clara los boletines y promociones recibidos con mayor frecuencia. Foto: Getty Images

Una vez dentro del apartado, solo hay que marcar las suscripciones que desea eliminar y confirmar la solicitud. Gmail se encargará de tramitar la baja automáticamente, aunque en algunos casos el remitente puede tardar entre 24 y 48 horas en procesar el cambio.

Como esta función se está desplegando de manera gradual, es posible que todavía no esté disponible para todos los usuarios, por lo que recomiendan mantener la aplicación actualizada y esperar a que llegue a la cuenta.

