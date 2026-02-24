Las tres palabras que siempre debería incluir al final de un correo electrónico si quiere recibir una respuesta rápida

A pesar de que el avance tecnológico ha impulsado otros medios de comunicación como las aplicaciones de mensajería, las redes sociales y las llamadas, el correo electrónico sigue siendo uno de los canales preferidos, especialmente en el ámbito profesional. Su carácter formal permite intercambiar información y documentos importantes de manera organizada y confiable.

Cada día, millones de usuarios envían archivos, datos, fotos y videos que resultan fundamentales para su rutina laboral. Además, plataformas como Gmail, desarrollada por Google, no solo permiten gestionar correos electrónicos, sino que también ofrecen servicios complementarios como almacenamiento en la nube y herramientas de edición en línea, lo que facilita el trabajo colaborativo desde un mismo entorno.

Detalles pequeños, como la despedida, pueden influir en la efectividad del mensaje. Foto: Getty Images

Si bien el correo electrónico ha ganado popularidad en distintos países gracias a su interfaz sencilla y funcional, aspectos clave como la redacción suelen pasarse por alto. Detalles aparentemente menores, como la forma de cerrar un mensaje, pueden marcar la diferencia, sobre todo cuando se espera una respuesta rápida.

Al finalizar un correo, muchas personas recurren de manera automática a fórmulas tradicionales como “Saludos cordiales” o “Atentamente”, por considerarlas más profesionales. Sin embargo, un estudio de la plataforma Boomerang reveló que la despedida elegida influye directamente en la tasa de respuesta, lo que sugiere que estas expresiones convencionales podrían no ser las más efectivas.

Tras analizar 350.000 hilos de correos electrónicos, la investigación identificó que ciertas expresiones de gratitud generan mejores resultados. Por ejemplo, el cierre “Gracias de antemano” alcanza una tasa de respuesta del 65,7 %, seguido por “Gracias” (63 %) y “Gracias a todos” (57,9 %). En contraste, despedidas más neutras como “Saludos cordiales” o “Atentamente” obtienen porcentajes menores, entre el 52 % y el 54 %.

Aunque la herramienta es popular y accesible, muchos usuarios descuidan la forma en que redactan sus correos. Foto: Getty Images/iStockphoto

En definitiva, un simple cambio en la fórmula de cierre puede influir significativamente en la probabilidad de recibir respuesta. Las expresiones de agradecimiento activan un principio de reciprocidad que incrementa la disposición del destinatario a leer y atender el mensaje con mayor prontitud.