La conexión inalámbrica se ha convertido en una de las herramientas más importantes en la vida cotidiana, tanto en los hogares como en las empresas. La conectividad es fundamental para realizar tareas personales y laborales, por lo que contar con el celular, el computador o la tablet conectados a una red de internet es una prioridad para muchos.

El internet permite realizar diversas actividades, como reuniones en línea, videojuegos, ver películas y series, escuchar música, y mucho más. Todo esto es posible gracias al wifi, que se encarga de distribuir la señal a todos los dispositivos del hogar. Sin embargo, en ocasiones pueden presentarse problemas como lentitud al cargar páginas o cortes inesperados, lo que afecta la experiencia de uso.

Aunque estos inconvenientes suelen ser momentáneos y tienen solución, algunas personas buscan alternativas más avanzadas, como el internet satelital de Elon Musk, ofrecido por SpaceX. Esta tecnología garantiza una conexión estable, incluso en zonas alejadas.

El internet satelital que ofrece la compañía de Elon Musk está disponible tanto para móviles como para hogares. Foto: Getty Images

Así puede tener el internet de Elon Musk en su casa

Según explica la compañía, existen opciones tanto para dispositivos móviles como para hogares, conocidas como planes residenciales. Estos planes se pueden adquirir de forma rápida y sencilla, siempre y cuando se consideren algunos aspectos clave para sacarles el máximo provecho. La empresa ofrece distintas alternativas adaptadas a las necesidades de cada usuario:

Residencial Lite: 150.000 COP

150.000 COP Residencial: 250.000 COP

Ambos planes proporcionan un internet rápido y estable, pero se diferencian principalmente en la velocidad para realizar distintas actividades, como trabajo remoto, streaming de contenido o videollamadas.

Además, existe el plan ‘Itinerante’, diseñado para usuarios que necesitan internet satelital en distintos lugares. A diferencia de los planes residenciales, que funcionan mejor en una dirección registrada, este plan permite conectarse desde prácticamente cualquier ubicación donde Starlink tenga cobertura, ideal para quienes viajan o no tienen un domicilio fijo.

Starlink, proyecto de internet satelital desarrollado por SpaceX y encabezado por Elon Musk. Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images

Una vez seleccionado el plan, los usuarios pueden instalar el servicio por sí mismos. Se recomienda seguir cuidadosamente las instrucciones para asegurar una conexión correcta. Es importante instalar el equipo en un lugar despejado, sin obstáculos que puedan bloquear la señal, y analizar previamente cuál es la mejor ubicación en el hogar para garantizar un rendimiento óptimo.

Finalmente, gran parte de Estados Unidos y América Latina ya puede acceder a este servicio, que se ha ido integrando de manera gradual. En el caso de Colombia, es importante tener en cuenta que no basta con adquirir el plan: también es necesario comprar el dispositivo, cuyo valor es de $1.599.000.