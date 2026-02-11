Tecnología

Ya disponible Starlink, el internet satelital de Elon Musk: así puede tenerlo en su celular para una conexión sin interrupciones

SpaceX ha promovido iniciativas que no solo apuntan a la exploración del espacio, sino también soluciones tecnológicas aplicadas a la vida diaria, como Starlink.

Redacción Tecnología
11 de febrero de 2026, 12:43 p. m.
Starlink es un sistema de internet satelital diseñado para ofrecer conectividad global
Starlink es un sistema de internet satelital diseñado para ofrecer conectividad global Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Lo que hace algunos años parecía propio de la ciencia ficción hoy es una realidad. El avance tecnológico ha transformado la manera en que las personas trabajan, estudian y desarrollan su vida cotidiana, y uno de los cambios más significativos está relacionado con la forma de conectarse a internet.

Elon Musk es una de las figuras públicas más reconocidas en el ámbito tecnológico. Además de sus constantes opiniones sobre temas de interés social, se ha consolidado como uno de los líderes más influyentes del sector. Actualmente dirige X, una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial, y es fundador de SpaceX, empresa responsable del desarrollo del servicio de internet satelital Starlink.

Starlink funciona a través de una constelación de miles de satélites que orbitan la Tierra a aproximadamente 550 kilómetros de altitud, una distancia considerablemente menor que la de los satélites tradicionales. Esta red de órbita baja permite cubrir casi todo el planeta y reducir significativamente la distancia que recorren los datos.

SpaceX desarrolló la tecnología Direct to Cell para ampliar la conectividad directamente a teléfonos móviles.
SpaceX desarrolló la tecnología Direct to Cell para ampliar la conectividad directamente a teléfonos móviles. Foto: Getty Images

Gracias a esta menor altitud, la latencia disminuye de forma notable, situándose alrededor de los 25 milisegundos. Esto se traduce en una experiencia de navegación muy similar a la del internet terrestre, haciendo posibles videollamadas estables, juegos en línea sin retrasos perceptibles y transmisión de contenido en alta calidad.

El mejor sitio para ubicar el router y duplicar la velocidad del wifi para que llegue a todos los rincones de la casa

¿Cómo tener Starlink en el celular?

Para ofrecer cobertura móvil en todo momento, la compañía desarrolló la tecnología Direct to Cell, disponible en cinco continentes. Este sistema permite brindar conectividad directa a teléfonos móviles y a los servicios que operan en ellos.

Direct to Cell habilita la conexión satelital en dispositivos LTE sin necesidad de modificar el equipo ni instalar aplicaciones adicionales. Además, funciona fuera de la cobertura tradicional, como en zonas rurales, lagos o áreas costeras, y puede ser clave en situaciones de emergencia, especialmente para quienes necesitan mantenerse conectados con frecuencia.

Los satélites Starlink equipados con esta tecnología funcionan como torres de telefonía celular en el espacio, gracias a un módem eNodeB integrado y antenas avanzadas de matriz en fase. Asimismo, se conectan entre sí mediante enlaces láser, lo que permite ofrecer un servicio similar al roaming tradicional en prácticamente cualquier lugar del mundo.

Desde febrero, los usuarios en Venezuela pueden contratar Starlink con una reducción del 50 % en su plan residencial.
Esta tecnología permite que los dispositivos LTE se conecten a los satélites sin necesidad de antenas externas, modificaciones físicas ni aplicaciones especiales. Foto: Getty Images

Para acceder a esta función, el teléfono debe ser compatible con tecnología 4G/LTE, contar con las bandas adecuadas y tener el sistema operativo actualizado. El servicio se activa automáticamente cuando el dispositivo pierde la señal de redes terrestres, por lo que está diseñado principalmente para entornos apartados como zonas rurales, carreteras, regiones costeras o áreas montañosas, sin interferir con el servicio en ciudades.

“Además de ampliar la cobertura móvil, Direct To Cell permitirá la conectividad generalizada de internet de las cosas (IoT) fuera de la cobertura terrestre y conectará millones de dispositivos en industrias globales críticas”, explica la compañía.

