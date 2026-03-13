Starlink, disponible en los celulares: así puede activar el internet satelital para navegar rápido y sin interferencias

Una de las principales prioridades de los usuarios en la actualidad es contar con una conexión a internet rápida, estable y que permita navegar desde cualquier lugar sin interrupciones. Esta necesidad se ha vuelto cada vez más importante, ya que muchas actividades del día a día, tanto personales como profesionales, dependen de la conectividad. En este contexto, quienes viven en zonas remotas suelen ser los más afectados.

Starlink llegó a los celulares: verifique si el suyo es compatible con el internet satelital para disfrutar de una conexión fluida

En muchas partes del mundo —especialmente en áreas rurales o alejadas de las grandes ciudades— todavía existen dificultades para acceder a internet. Esta brecha digital se debe, en gran medida, a las limitaciones del internet tradicional.

La mayoría de las conexiones que se utilizan hoy dependen de infraestructuras físicas como cables de fibra óptica, redes de cobre o antenas de telecomunicaciones. Este tipo de redes requiere grandes inversiones para su instalación, mantenimiento y expansión, lo que dificulta su llegada a territorios apartados o de difícil acceso.

Ante estas limitaciones, el internet satelital ha comenzado a ganar protagonismo como una alternativa para llevar conectividad a lugares donde las redes tradicionales no logran llegar.

A diferencia del internet por cable o fibra, esta tecnología utiliza satélites en órbita que transmiten la señal directamente a una antena instalada en el hogar o negocio del usuario. De esta forma, es posible ofrecer conexión incluso en zonas muy apartadas, sin necesidad de realizar grandes obras de infraestructura terrestre.

Los usuarios requieren una conexión estable y de calidad parta poder hacer sus tareas diarias. Foto: Getty Images

Uno de los servicios más conocidos en este campo es Starlink, desarrollado por SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk. En los últimos años, este sistema ha logrado posicionarse como una opción atractiva para quienes necesitan una conexión estable en casa o para quienes viajan con frecuencia y requieren mantenerse conectados.

Aunque muchas personas optan por el plan residencial, también existe una alternativa pensada para los teléfonos móviles. Se trata de la tecnología Direct-to-Cell, que permite a los dispositivos conectarse directamente a los satélites sin necesidad de antenas de telefonía móvil o redes wifi. Gracias a este sistema, los usuarios pueden enviar mensajes de texto y compartir su ubicación incluso en lugares donde no hay cobertura celular.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta función aún no está disponible en todos los países. Actualmente, funciona en Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Chile gracias a acuerdos con operadoras locales. No obstante, se espera que llegue a otras regiones en los próximos años a medida que se concreten nuevos convenios con compañías de telecomunicaciones.

SpaceX desarrolló la tecnología Direct to Cell para ampliar la conectividad directamente a teléfonos móviles. Foto: Getty Images

En cuanto a la compatibilidad, varios fabricantes ya cuentan con dispositivos preparados para este tipo de conectividad, entre ellos Apple, Google, Samsung, Honor, Vivo y Oppo.

De acuerdo con el portal ADSLZone, la activación de la conexión satelital depende tanto del sistema operativo del teléfono como de los acuerdos de Starlink con las operadoras y del chip que incorpore el dispositivo.

Internet satelital Starlink en segundos: esta es la forma correcta de registrarse y activar el servicio en su celular

En iOS 18, la función puede activarse de varias maneras. La principal es entrando en Ajustes > Satelital, aunque también se puede acceder desde Ajustes > Apps > Mensajes o directamente desde el Centro de Control, donde aparece la opción de conectividad satelital. Además, el sistema incluye un modo de demostración que permite a los usuarios practicar cómo realizar la conexión antes de utilizarla en una situación real.

En Android 15 (en dispositivos compatibles), la opción se encuentra en Ajustes > Conexiones > Redes móviles > Conectividad satelital o en Ajustes > Red e Internet > Comunicación de emergencia > Satélite.