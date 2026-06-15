Astrónomos hacen un llamado a estos países para que se preparen ante lo que ocurrirá con la Luna en los próximos días

La Luna ha fascinado a la humanidad durante siglos. Su influencia en la ciencia, la cultura y la exploración espacial la ha convertido en uno de los cuerpos celestes más estudiados del sistema solar, motivando numerosas misiones destinadas a revelar sus secretos.

Sin embargo, para la mayoría de las personas, la forma más accesible de acercarse a ella sigue siendo la observación de los fenómenos astronómicos que ocurren a lo largo del año.

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Aunque cada mes ofrece distintas fases lunares, algunas destacan por características especiales que las convierten en eventos esperados por aficionados y expertos. Este será el caso de la llamada Luna de Fresa, que alcanzará su máximo esplendor el próximo 29 de junio de 2026.

De acuerdo con starwalk.space, el plenilunio se producirá exactamente a las 23:57 GMT/UTC y tendrá una particularidad que lo hará sobresalir entre las demás lunas llenas del año: será la primera que ocurrirá después del solsticio de junio. Como consecuencia, se observará inusualmente baja sobre el horizonte en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur aparecerá más elevada de lo habitual.

La luna llena ocurre cuando la Luna y el Sol están en oposición. Foto: Getty Images

El nombre de Luna de Fresa no está relacionado con el color que adopta el satélite natural de la Tierra, sino con una tradición de pueblos indígenas de Norteamérica, que asociaban esta época con la cosecha de fresas.

Su posición en el cielo hará que resulte especialmente atractiva para quienes disfrutan de la observación astronómica. En gran parte de América, el fenómeno podrá apreciarse durante la noche del 29 de junio. En Colombia, Perú y Ecuador alcanzará su punto máximo a las 6:57 p. m., mientras que en Argentina y Uruguay ocurrirá a las 8:57 p. m.

La Luna continúa siendo uno de los cuerpos celestes que más interés despierta. Foto: Getty Images

Los especialistas recomiendan observar la Luna poco después del atardecer, cuando comienza a elevarse sobre el horizonte. En ese momento suele adquirir tonalidades doradas, anaranjadas e incluso rojizas debido a la interacción de la luz con la atmósfera terrestre, ofreciendo además condiciones ideales para la fotografía.

Quienes no logren verla en el momento exacto del plenilunio tendrán una segunda oportunidad, ya que el disco lunar se percibirá prácticamente completo durante las noches del 28, 29 y 30 de junio, ampliando así las posibilidades para disfrutar de uno de los espectáculos astronómicos más destacados de mitad de año.