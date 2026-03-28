Luna Rosa de abril 2026: fecha y países donde se podrá observar este asombroso fenómeno astronómico

Los fenómenos astronómicos son algunos de los eventos más esperados por millones de personas en todo el mundo, ya que permiten contemplar el cielo desde distintas perspectivas.

El espectáculo de luces que iluminará el cielo en abril: fecha y hora para no perderse este evento astronómico

Eclipses, lluvias de estrellas y fases lunares son algunos de los más destacados, aunque su visibilidad depende del país y la región, pues no en todas partes se observan con la misma intensidad.

Cada mes ofrece un calendario diferente de fenómenos celestes. En abril, por ejemplo, uno de los eventos más notables será la Luna Rosa. Esta se encontrará en fase creciente el 1 de abril y nuevamente del 18 al 30 del mismo mes, un período ideal para quienes disfrutan de la astronomía y la contemplación nocturna.

Durante la fase creciente, la porción iluminada de la Luna se orienta hacia el oeste para los observadores del hemisferio norte. Cada noche, su luz aumenta gradualmente, transformando su silueta en un creciente que se aproxima a la Luna Llena. Este crecimiento diario permite apreciar detalles cada vez más nítidos de su superficie, incluidos cráteres y mares lunares, haciendo de cada observación una experiencia única.

Tras la Luna Rosa, la siguiente Luna llena será la Luna de las Flores, que tendrá lugar el 1 de mayo de 2026. Foto: Getty Images

Aunque su nombre podría sugerir que la Luna cambia de color, la Luna Rosa no presenta tonalidades rosadas en realidad. Se trata de un fenómeno simbólico que marca un momento particular del ciclo lunar y de la naturaleza.

El nombre proviene de las antiguas tradiciones de los pueblos indígenas de Norteamérica, quienes relacionaban esta fase lunar con la aparición de flores silvestres llamadas Phlox subulata, que tiñen de rosa los prados en primavera.

La primera Luna llena de abril ocurrirá el 2 de abril a las 02:11 UTC. Popularmente conocida como la Luna Rosa, este fenómeno representa un momento especial dentro del ciclo lunar y rememora las tradiciones que vinculaban la Luna llena con las primeras flores de primavera.

La Luna en abrir atravesará importante cambio que varios podrán observar. Foto: Getty Images

Según la información de starwalk.space, los horarios de visibilidad por país serán:

Madrid, España: 9:35 p. m. (2 de abril)

9:35 p. m. (2 de abril) Barcelona, España: 9:12 p. m. (2 de abril)

9:12 p. m. (2 de abril) Sevilla, España: 9:43 p. m. (2 de abril)

9:43 p. m. (2 de abril) Ciudad de México, México: 6:50 p. m. (1 de abril)

6:50 p. m. (1 de abril) Bogotá, Colombia: 6:05 p. m. (1 de abril)

6:05 p. m. (1 de abril) Lima, Perú: 6:11 p. m. (1 de abril)

6:11 p. m. (1 de abril) Buenos Aires, Argentina: 6:48 p. m. (1 de abril)

Tras esta Luna llena, la siguiente será la Luna de las Flores, que tendrá lugar el 1 de mayo de 2026, continuando con la serie de Lunas llenas que iluminan el cielo durante la primavera.