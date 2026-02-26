Llega la ‘luna de sangre’ a Colombia: a qué hora y cuándo ver el impresionante eclipse total en marzo de 2026

Desde ahora comienza la cuenta regresiva para uno de los eventos astronómicos más esperados de marzo de 2026: un eclipse lunar total que transformará por completo la apariencia de la Luna y captará la atención tanto de expertos como de aficionados al cielo.

Durante este fenómeno, la Luna adquiere un tono rojizo poco habitual, razón por la que popularmente se le conoce como “Luna de sangre”. Esto ocurre cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar que normalmente ilumina su superficie. Al quedar sumergida en la sombra terrestre, la única luz que alcanza al satélite es la que atraviesa la atmósfera de nuestro planeta.

En ese recorrido, la luz azul se dispersa y predominan los tonos rojos, naranjas y amarillos, lo que genera ese característico color. Cuanto mayor sea la presencia de polvo o nubes en la atmósfera, más intenso puede verse el tono rojizo, como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se reflejaran sobre la Luna.

En marzo de 2026 se producirá un eclipse lunar total, considerado uno de los fenómenos astronómicos más relevantes del mes. Foto: Generada con Gemini

A diferencia del eclipse solar del 17 de febrero, cuando se formó un “anillo de fuego” visible en muy pocas regiones, este eclipse lunar podrá observarse en amplias zonas de Europa, Asia, Australia, América del Norte, América del Sur y en áreas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, así como en el Ártico y la Antártida.

Cuenta regresiva para el fenómeno astronómico que iluminará el cielo este 3 de marzo y será visible en varios países

¿Se podrá ver la “Luna de sangre” en Colombia?

De acuerdo con la información publicada por el portal especializado timeanddate.com, en Colombia el eclipse será visible de manera parcial. En Bogotá, por ejemplo, comenzará a las 3:44 de la madrugada. El punto máximo se registrará a las 5:57 a. m., cuando alcanzará una magnitud de 0,934, lo que significa que gran parte de la superficie lunar estará cubierta por la sombra de la Tierra. El fenómeno finalizará a las 6:08 a. m., con una duración aproximada de 2 horas y 24 minutos.

Además, como suele ocurrir con este tipo de eventos astronómicos, diferentes canales y observatorios realizarán transmisiones en vivo a través de plataformas como YouTube, lo que permitirá seguir el fenómeno incluso si las condiciones climáticas impiden verlo a simple vista.

¿Qué tener en cuenta para observarlo mejor?

Según explica la Nasa, no se necesita equipo especial para observar un eclipse lunar. Sin embargo, unos binoculares o un telescopio pueden mejorar la experiencia y permitir apreciar con mayor detalle el cambio de color. También se recomienda ubicarse en un lugar oscuro, lejos de la contaminación lumínica.

Colombia será testigo de la "Luna de sangre" en marzo, en el primer eclipse lunar total de 2026. Foto: Getty Images

En cuanto a la fotografía, capturar una “Luna de sangre” es más sencillo de lo que parece, aunque requiere preparación. Durante la fase de totalidad, el brillo disminuye considerablemente, por lo que es fundamental usar trípode para evitar imágenes movidas, ya que se necesitarán exposiciones más largas.

Las cámaras réflex digitales (DSLR) o sin espejo con teleobjetivo suelen ofrecer mejores resultados, aunque los celulares también pueden funcionar en las fases más brillantes. A medida que avanza el eclipse, conviene ajustar el ISO, la velocidad de obturación y la exposición. Para lograr imágenes más atractivas, puede incluirse algún elemento del paisaje en primer plano, lo que aportará contexto y una mejor sensación de escala.