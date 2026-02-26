Ciencia

Llega la ‘luna de sangre’ a Colombia: a qué hora y cuándo ver el impresionante eclipse total en marzo de 2026

Varios países del mundo, entre ellos Colombia, serán testigos de un evento astronómico que teñirá la Luna de un asombroso tono rojizo.

Redacción Tecnología
26 de febrero de 2026, 3:14 p. m.
El eclipse luna de este año será visible el 3 de marzo en varios países.
El eclipse luna de este año será visible el 3 de marzo en varios países. Foto: Getty Images

Desde ahora comienza la cuenta regresiva para uno de los eventos astronómicos más esperados de marzo de 2026: un eclipse lunar total que transformará por completo la apariencia de la Luna y captará la atención tanto de expertos como de aficionados al cielo.

Durante este fenómeno, la Luna adquiere un tono rojizo poco habitual, razón por la que popularmente se le conoce como “Luna de sangre”. Esto ocurre cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar que normalmente ilumina su superficie. Al quedar sumergida en la sombra terrestre, la única luz que alcanza al satélite es la que atraviesa la atmósfera de nuestro planeta.

En ese recorrido, la luz azul se dispersa y predominan los tonos rojos, naranjas y amarillos, lo que genera ese característico color. Cuanto mayor sea la presencia de polvo o nubes en la atmósfera, más intenso puede verse el tono rojizo, como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se reflejaran sobre la Luna.

Millones de personas presenciarán un eclipse que convertirá la Luna en un disco rojizo.
En marzo de 2026 se producirá un eclipse lunar total, considerado uno de los fenómenos astronómicos más relevantes del mes. Foto: Generada con Gemini

A diferencia del eclipse solar del 17 de febrero, cuando se formó un “anillo de fuego” visible en muy pocas regiones, este eclipse lunar podrá observarse en amplias zonas de Europa, Asia, Australia, América del Norte, América del Sur y en áreas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, así como en el Ártico y la Antártida.

Colombia será testigo de la "Luna de sangre" en marzo, en el primer eclipse lunar total de 2026. Foto: Getty Images

Noticias Destacadas