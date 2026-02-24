Astronomía

La Luna se volverá roja en pocos días y esta es la verdad detrás del fenómeno astronómico que ocurre cada dos años

Este fenómeno no puede observarse en todos los países cada vez que ocurre, lo que despierta curiosidad sobre su frecuencia y sobre la verdadera explicación de ese tono rojizo que transforma el aspecto de la Luna.

Redacción Tecnología
24 de febrero de 2026, 2:48 p. m.
A diferencia de un eclipse solar, no requiere protección visual especial.
A diferencia de un eclipse solar, no requiere protección visual especial.

¿Alguna vez ha visto la Luna roja? Algunas personas han tenido la oportunidad de presenciar este fenómeno, mientras que otras no, ya que se trata de un efecto visual asociado a un evento astronómico que ocurre solo en determinadas ocasiones. Detrás de esta tonalidad rojiza hay una explicación científica clara.

Este fenómeno se conoce como eclipse lunar total y el próximo martes 3 de marzo podrá observarse en distintas partes del mundo. Durante el evento, la Luna experimentará un cambio de color que promete ser espectacular, convirtiéndose en una ocasión ideal para capturar fotografías y videos en todo su esplendor.

¿Cada cuánto ocurre la “Luna de Sangre”?

Un eclipse lunar solo puede producirse durante la fase de luna llena. Sin embargo, no todas las lunas llenas terminan en eclipse. Esto se debe a la inclinación de la órbita lunar, que está desviada aproximadamente cinco grados respecto al plano de la órbita terrestre. Como consecuencia, la mayoría de las veces la Luna pasa por encima o por debajo de la sombra que proyecta la Tierra, sin que se dé el alineamiento perfecto.

El martes 3 de marzo se podrá observar un eclipse lunar en distintas partes del mundo.
El martes 3 de marzo se podrá observar un eclipse lunar en distintas partes del mundo.

En promedio, se registran alrededor de dos eclipses lunares por año. Aunque pueden ocurrir más, el máximo posible es cinco en un mismo año, algo excepcional que rara vez sucede. La última vez que se presentó un caso así fue en 1879 y no volverá a repetirse hasta 2132, según el portal especializado Star Walk.

En términos generales, un eclipse lunar total —que es el que produce el característico tono rojizo— puede verse aproximadamente cada 2,5 años desde un mismo lugar del planeta.

¿Por qué la Luna se vuelve roja?

La coloración rojiza se debe a un efecto óptico que ocurre cuando la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la superficie lunar. Durante ese recorrido, las longitudes de onda azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que las rojas continúan su trayecto y terminan iluminando la Luna con un tono cobrizo. Por esta razón, el fenómeno es conocido popularmente como “Luna de Sangre”.

En total son ocho las fases lunares que existen.
Durante el eclipse se observa la sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna. Foto: Getty Images/Stocktrek Images

El eclipse que se aproxima podrá verse en varias regiones, entre ellas Asia, Australia, Nueva Zelanda y gran parte de América del Norte. Además, entre el 27 y el 28 de agosto de este año se presentará otro eclipse lunar, esta vez parcial, que será visible en Europa, África, América del Norte y América del Sur.

A diferencia de un eclipse solar —que exige el uso de gafas o filtros especiales para proteger la vista— un eclipse lunar puede observarse sin ningún tipo de protección y no representa riesgo para los ojos. Esto se debe a que la Luna no emite luz propia, sino que refleja la luz del Sol. Durante el eclipse, lo que se aprecia es la sombra de la Tierra proyectándose sobre su superficie, por lo que la intensidad lumínica no resulta dañina para la visión.

