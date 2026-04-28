Lo que nadie dice sobre cargar el celular en la noche: el potencial error que podría desatar un incendio a media noche

Son varios los hábitos que los usuarios adquieren con sus celulares a medida que los utilizan. Por ejemplo, algunos los emplean para jugar en línea; otros, principalmente para tomar fotos; mientras que un tercer grupo los usa como herramienta para sus tareas cotidianas, ya sea para chatear, navegar en redes sociales o buscar información.

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Sea cual sea el uso que se les dé, estas actividades implican un consumo considerable de energía. Esto significa que, en algún momento del día, el dispositivo puede quedarse sin batería, lo que representa un inconveniente, especialmente para quienes dependen de él tanto a nivel personal como profesional.

Por eso, después de una larga jornada, muchas personas llegan a casa, conectan el celular a la corriente y continúan con sus actividades o se acuestan a dormir. Aunque esto puede parecer normal, más allá de dejarlo cargando durante la noche, existe un hábito aún más riesgoso: colocarlo sobre la almohada o en la superficie de la cama.

Uno de los principales problemas es el sobrecalentamiento. De acuerdo con Xiaomi, existen diversas razones por las que un teléfono puede elevar su temperatura. Por ejemplo, la carga rápida puede generar un aumento térmico, aunque este suele mantenerse dentro de rangos seguros. Además, materiales como el grafito ayudan a distribuir el calor y a reducir puntos de alta temperatura.

Los celulares generan calor mientras se cargan, especialmente si se trata de carga rápida. Foto: Getty Images

Algo similar ocurre cuando el dispositivo se expone directamente al sol o se utilizan cargadores no originales, lo que puede incrementar el riesgo y, en casos extremos, derivar en accidentes.

Sin embargo, la situación puede ser aún más delicada cuando el celular se coloca sobre superficies como camas o sofás mientras se está cargando. Los tejidos de estos suelen ser inflamables, por lo que, si el dispositivo o el cargador presentan fallas —como cables deteriorados o adaptadores defectuosos—, el calor acumulado podría convertirse en un foco de incendio. Aunque no es algo frecuente, sí es un riesgo que conviene prevenir.

El exceso de calor es uno de los principales enemigos de las baterías de litio. Foto: Getty Images/iStockphoto

A esto se suma un aspecto relacionado con la salud. Según el medio Computer Hoy, mantener el celular al alcance genera un estado de “semialerta”, ya que la mente lo percibe como una posible fuente de notificaciones o actividad, lo que dificulta alcanzar un sueño profundo y reparador.

Incluso si el dispositivo está en silencio o en modo avión, su cercanía puede fragmentar el descanso y provocar fatiga mental al despertar. Además, dejarlo a cierta distancia favorece el hábito de levantarse cuando suena la alarma y evita comenzar el día revisando mensajes o redes sociales desde la cama.

Por ello, se recomienda ubicar el celular a uno o dos metros de distancia. No es necesario eliminar su uso dentro de la habitación, pero sí colocarlo en un lugar que favorezca un mejor descanso y contribuya a hábitos más saludables.