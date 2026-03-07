Tecnología

Dejar el celular cargando toda la noche: el detalle clave que muchos no consideran y puede dañar la batería

Frente a esta práctica han surgido muchas dudas y mitos que, con el paso del tiempo, han sido desmentidos por expertos.

Redacción Tecnología
7 de marzo de 2026, 2:05 p. m.
Por mucho tiempo se ha creído que cargar el celular toda la noche puede generar daños en la batería.
Una de las prácticas más comunes entre los usuarios es dejar el celular cargando durante toda la noche. Aunque puede parecer algo completamente normal, lo cierto es que esta costumbre puede generar dudas sobre posibles efectos en la batería si no se tiene en cuenta un detalle importante en este proceso.

Lo primero que hay que saber es que las baterías de los smartphones modernos están hechas de litio. A diferencia de las tradicionales, funcionan mediante un proceso químico en el que los iones de litio se desplazan entre dos electrodos —el ánodo y el cátodo— a través de un electrolito. Este movimiento permite almacenar energía durante la carga y liberarla cuando el dispositivo está en uso.

Gracias a su alta capacidad para almacenar energía, su tamaño compacto y su peso ligero, este tipo de baterías se ha convertido en el estándar para alimentar dispositivos electrónicos como teléfonos, tablets y computadores portátiles.

Si usa el celular mientras lo cargas, el dispositivo puede generar calor extra debido al consumo de energía.
Frente a la duda de si cargar el celular durante toda la noche puede dañar la batería, Samsung explica en su página oficial que los celulares actuales están diseñados con tecnología de carga inteligente. Este sistema evita que la batería se sobrecargue una vez alcanza su capacidad máxima.

Cuando el dispositivo alcanza el 100 % de carga, el sistema detiene automáticamente el proceso para proteger la batería. Esto significa que, aunque el teléfono permanezca conectado al cargador, no seguirá recibiendo energía de forma constante.

En su lugar, el sistema solo se activa de manera ocasional cuando detecta que el nivel ha disminuido ligeramente. Este mecanismo, conocido como “cargas de mantenimiento”, añade pequeñas cantidades de energía para mantener la batería al 100 % mientras el dispositivo sigue enchufado. Así, el teléfono permanece completamente cargado hasta que el usuario lo desconecta.

Cargar el celular de noche es una práctica muy común entre los usuarios.
Lo que sí puede representar un riesgo es el uso de cargadores que no están certificados o que no cumplen con los estándares de seguridad establecidos por las marcas. Utilizar este tipo de accesorios puede provocar sobrecalentamientos y, en casos más delicados, cortocircuitos o daños internos.

Aunque se recomienda desenchufar el móvil cuando alcanza el 100 % para cuidar la batería, el beneficio real es mínimo y no justifica interrumpir el descanso durante la noche. En cambio, resulta más efectivo prolongar su vida útil ajustando algunas configuraciones del dispositivo, como activar la protección de batería, reducir el tiempo de pantalla o limitar las aplicaciones que funcionan en segundo plano.

