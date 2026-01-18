Tecnología

Si usa un solo cargador para todos sus dispositivos, podría estar afectando la vida útil de la batería de su celular

Aunque reduce cables y enchufes, esta práctica genera dudas sobre su impacto en el rendimiento de los dispositivos y la vida útil de las baterías.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
18 de enero de 2026, 11:00 a. m.
Ilustración de un cargador de celular desgastado.
Ilustración de un cargador de celular desgastado. Foto: Creada con IA de ChatGPT

Con el avance de la tecnología, muchas personas optan por utilizar un solo cargador para distintos dispositivos electrónicos, como celulares, tabletas, audífonos, relojes inteligentes e incluso algunos computadores portátiles. La expansión del puerto USB-C ha facilitado que varios equipos puedan compartir el mismo adaptador.

Sin embargo, aunque esta práctica ayuda a reducir cables y enchufes en el hogar o la oficina, también genera múltiples preguntas sobre el posible impacto en el rendimiento de los dispositivos y en la durabilidad de sus baterías.

No caiga en la trampa: la inofensiva petición que usan los delincuentes para vaciar cuentas bancarias al instante

Si bien la idea de unificar la carga parece práctica y eficiente, expertos advierten que no está exenta de riesgos. Las diferencias técnicas entre los equipos, sumadas a las variaciones en sus requerimientos energéticos, pueden provocar un desgaste acelerado de las baterías e incluso comprometer la seguridad del usuario.

¿Está bien usar el mismo cargador para todos los dispositivos?

De acuerdo con el sitio web Computer Hoy, la carga no es un proceso automático, sino una comunicación constante entre el adaptador y el procesador del celular, encargada de regular cuánta energía recibe y en qué condiciones. Si esta interacción no es adecuada, el funcionamiento interno comenzará a resentirse, aun cuando el daño no sea inmediato.

Tecnología

“No habrá suficiente”: Elon Musk sorprendió al mundo con un aviso sobre el recurso fundamental que será escaso

Tecnología

No más estafas en WhatsApp: activando esta práctica opción podrá evitar caer en engaños que buscan dejarlo sin dinero

Tecnología

Científicos alertan sobre una amenaza sin precedentes que podría cambiar el futuro de la humanidad

Tecnología

Tenga cuidado: alertan sobre el riesgo de publicar esta información que parece inofensiva en redes sociales

Tecnología

La Nasa confirmó cuáles serán los lugares en los que será imposible vivir en los próximos 50 años

Tecnología

Científicos se sorprendieron tras la aparición del “Rey de los salmones”: señalan que vive en un lugar inaccesible

Tecnología

Se creyó extinto tras 40 años de caza y ausencia: ahora el regreso del gigante de Sudamérica da esperanza el ecosistema

Tecnología

Si quiere evitar que el cable del cargador de su celular se deteriore, evite cometer este error al momento de enrollarlo

Tecnología

Si quiere evitar que su factura de energía aumente, este es el error silencioso que podría estar cometiendo al cargar el celular

Tecnología

El práctico truco con un bolígrafo que puede usar para evitar que los cargadores se rompan fácilmente y duren más tiempo

Prestar atención a estos detalles puede marcar la diferencia entre una batería que dure años y una que empiece a fallar en pocos meses.
Prestar atención a estos detalles puede marcar la diferencia entre una batería que dure años y una que empiece a fallar en pocos meses. Foto: Montaje: Semana (Getty Images)

El problema puede agravarse al usar cargadores genéricos o de fabricantes distintos que no respetan los mismos protocolos. En algunos casos, suministran menos energía de la necesaria, lo que alarga el tiempo de carga y somete a los componentes a un esfuerzo innecesario, afectando la batería del equipo.

En situaciones más críticas, pueden enviar corrientes inestables con variaciones de voltaje que afectan el delicado equilibrio químico de las baterías de iones de litio, acelerando su degradación y reduciendo de forma notable su capacidad de almacenamiento mucho antes de lo previsto.

El método sencillo que protege sus cuentas bancarias de estafas y fraudes desde el celular en cuestión de segundos

Con el uso continuo, las baterías de los celulares sufren un desgaste progresivo que forma parte de su ciclo de vida normal. A medida que pasa el tiempo, los materiales internos se van deteriorando y el flujo de energía se vuelve menos eficiente, un fenómeno conocido como envejecimiento de la batería, que reduce de manera gradual su rendimiento.

No obstante, este deterioro puede acelerarse de forma considerable cuando se emplean cargadores que no cumplen con las especificaciones adecuadas. Apagados repentinos, descensos bruscos del porcentaje de carga o una autonomía cada vez más corta no suelen ser producto del azar, sino consecuencia directa de una alimentación eléctrica deficiente que ha afectado la estructura interna de la batería.

El uso de cargadores genéricos puede desgastar la batería del celular.
El uso de cargadores genéricos puede desgastar la batería del celular. Foto: Getty Images

¿Cuál es la principal señal de que algo no anda bien?

Uno de los indicios más claros de que algo no funciona bien durante la carga es el aumento excesivo de la temperatura. Si el dispositivo se calienta de forma anormal mientras está conectado al cargador, o incluso cuando permanece en reposo, es una señal de alerta que no debería ignorarse.

El calor constante es especialmente perjudicial para las baterías de litio, ya que acelera la degradación de sus componentes y aumenta la presión interna. En escenarios extremos, esta situación puede provocar que la batería se hinche, deformando el equipo y generando un riesgo de seguridad que exige una intervención inmediata, como el reemplazo del componente dañado.

Más de Tecnología

El rápido crecimiento de la inteligencia artificial llevó a Musk a lanzar una advertencia poco habitual.

“No habrá suficiente”: Elon Musk sorprendió al mundo con un aviso sobre el recurso fundamental que será escaso

WhatsApp ha implementado diversas funciones para proteger la privacidad.

No más estafas en WhatsApp: activando esta práctica opción podrá evitar caer en engaños que buscan dejarlo sin dinero

Ilustración de un cargador de celular desgastado.

Si usa un solo cargador para todos sus dispositivos, podría estar afectando la vida útil de la batería de su celular

Lo que va a pasar podría ser inminente, lo cambia todo y preocupa a los científicos.

Científicos alertan sobre una amenaza sin precedentes que podría cambiar el futuro de la humanidad

Al comprar un celular, se deben hacer ciertas configuraciones para aprovechar al máximo su funcionamiento.

Tenga cuidado: alertan sobre el riesgo de publicar esta información que parece inofensiva en redes sociales

El aumento sostenido de las temperaturas ya está generando riesgos directos para la salud humana.

La Nasa confirmó cuáles serán los lugares en los que será imposible vivir en los próximos 50 años

La aparición de un pez de aguas profundas cerca de la costa despertó nuevas preguntas entre investigadores marinos.

Científicos se sorprendieron tras la aparición del “Rey de los salmones”: señalan que vive en un lugar inaccesible

Después de casi 40 años, una especie emblemática volvió a ocupar su antiguo territorio natural.

Se creyó extinto tras 40 años de caza y ausencia: ahora el regreso del gigante de Sudamérica da esperanza el ecosistema

La isla está equipada con pistas, puertos y radares para reforzar el control militar chino en una zona en disputa. (Imagen de referencia)

China le gana territorio al mar: así es la isla artificial construida en más de una década

La policía investiga el robo armado ocurrido en una tienda especializada de Manhattan.

Video capta el momento exacto cuando ladrones armados roban más de medio millón de dólares en tarjetas Pokémon

Noticias Destacadas