El método sencillo que protege sus cuentas bancarias de estafas y fraudes desde el celular en cuestión de segundos

Ante la eficacia cada vez más limitada de los métodos tradicionales, es necesario recurrir a soluciones más avanzadas para fortalecer la seguridad digital.

Redacción Tecnología
15 de enero de 2026, 2:29 p. m.
Los teléfonos celulares son el blanco de ataque de los ciberdelincuentes.
Los teléfonos celulares son el blanco de ataque de los ciberdelincuentes.

Ante los avances tecnológicos, uno de los problemas que más afecta a los usuarios son las estafas digitales, ya que muchas actividades cotidianas en internet pueden ocultar engaños si no se actúa con precaución. Aunque las personas están cada vez más informadas y atentas frente a estos riesgos, la sofisticación con la que se diseñan los fraudes hace que la vigilancia individual no sea suficiente.

Ante la limitada efectividad de métodos tradicionales como las contraseñas o los códigos enviados por SMS, se vuelve indispensable recurrir a soluciones más avanzadas para reforzar la seguridad digital. En este contexto, según lo expuesto por Eleconomista.com, existe un sistema llamado “identificación móvil”, la cual permite verificar la identidad del usuario mediante la información asociada a su línea telefónica y a la red del operador.

Esta nueva capa de seguridad se distingue por operar de forma discreta, ya que se activa automáticamente sin que el usuario perciba el proceso de verificación. El sistema funciona en segundo plano utilizando los datos de la red móvil, lo que permite confirmar la identidad en cuestión de segundos sin interrumpir la experiencia digital.

Es fundamental tener el dispositivo actualizado correctamente para evitar caer en manos de los delincuentes.
Es fundamental tener el dispositivo actualizado correctamente para evitar caer en manos de los delincuentes.

Su implementación está especialmente orientada a combatir delitos de suplantación de identidad, como el conocido SIM Swapping o duplicación de SIM. En este tipo de fraude, los delincuentes logran obtener un duplicado de la tarjeta SIM tras engañar al operador telefónico, lo que les permite acceder a llamadas, mensajes y códigos de autenticación en dos pasos, poniendo en riesgo cuentas bancarias y perfiles en redes sociales.

La pérdida de conexión y actividad sospechosa en cuentas podrían ser señales de SIM Swapping.
Este tipo de fraude ocurre cuando los ciberdelincuentes logran engañar al proveedor de servicios móviles para que transfiera el número telefónico de la víctima a una nueva tarjeta SIM en su poder.

De acuerdo con expertos de la empresa de ciberseguridad Kaspersky, en la actualidad, “los delincuentes se apoyan en herramientas de inteligencia artificial (IA) para crear identidades falsas: generan videos sintéticos capaces de imitar gestos naturales como girar la cabeza, sonreír, parpadear, que es exactamente los movimientos que exigen los sistemas de verificación durante el registro”.

Las 4 acciones peligrosas que pueden hacer con sus datos si llega a perderlos al ser víctima de engaño

La identidad móvil contribuye a reforzar la protección del usuario. Asimismo, se ajusta a cada situación, ya que no requiere el mismo nivel de verificación una operación de alto valor que un acceso básico a una cuenta. En ese sentido, la autenticación silenciosa puede complementarse con biometría u otros métodos adicionales.

